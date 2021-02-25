في حُكم تاريخي.. إجبار زوج على منح طليقته 7 آلاف دولار مقابل خمس سنوات من العمل المنزلي

أمرت محكمة طلاق في الصين رجلًا بدفع ما يعادل 7700 دولار أمريكي لزوجته كتعويض عن الأعمال المنزلية خلال زواجهما الذي استمر خمس سنوات.

وبموجب قانون مدني جديد دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، قد يطلب الشخص تعويضًا من شريكه أثناء الطلاق إذا كان هو مقدم الرعاية الأساسي للأطفال أو الوالدين المسنين، أو قام بمعظم الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، ويجب التفاوض على المبلغ، ولكن إذا فشل ذلك فسيتم تحديده من قبل المحكمة.

وحكمت محكمة في بكين على الزوج، ولقبه تشين، بأن يدفع لزوجته السابقة "وانغ" مبلغ 50 ألف يوان لعدم مشاركته في الأعمال المنزلية اليومية.

وقال "وانغ" للمحكمة إن "تشين" لم يشارك في تربية الأطفال بسبب ذهابه للعمل، و"لم يهتم أو يشارك في أي نوع من الأعمال المنزلية".

وكان الزوجان قد تزوجا في عام 2015 ولكنهما انفصلا بعد ثلاث سنوات، فيما عاش ابنهما مع الأم "وانغ".

وقالت وسائل إعلام محلية إن "تشين" تقدم بطلب للطلاق العام الماضي لكن "وانغ" كانت مترددة في البداية، لكنها وافقت فيما بعد وطلبت تقسيم الممتلكات والتعويض الماليـ بالإضافة إلى تعويض 50 ألف يوان، كما مُنحت "وانغ" أيضًا حضانة ابن الزوجين ودفع راتب شهري قدرها 2000 يوان.

ويُعتقد أن القضية هي الأولى التي تحدد قيمة نقدية للأعمال المنزلية منذ دخول القانون المدني - الذي يغطي الحقوق الشخصية وقانون الأسرة والعقود - حيز التنفيذ.

وأثار الحكم جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين حول القيمة المالية للأعمال المنزلية، والتي غالبًا ما تقوم بها النساء، في العلاقات بين الجنسين والزواج، وفقًا لاستطلاعات متعددة.

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