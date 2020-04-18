في زمن الكورونا .. العثور على مئات الكلاب المنزلية في مجزر تحت الأرض بالصين (فيديو)

عثرت منظمة لحقوق الحيوان على 423 كلبًا منزليًا مسروقًا في أقفاص غير نظيفة في مجزر تحت الأرض في الصين في الوقت الذي تجاهد فيه الدولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب في ظل تفشي جائحة كورونا حيث قام نشطاء المنظمة بإبلاغ قوات الشرطة عن هذا المجزر والتي اتجهت إلى هناك بصحبتهم فور تلقي البلاغ.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم إنقاذ مئات الكلاب المسروقة بعد العثور عليهم في مجزر غير قانوني وكان بين الكلاب عدد كبير من الجرحى تمهيدًا لذبحها.

وأنقذ الناشطون العاملون لدى هذه المنظمة الكلاب من المجزر ووضعوها على شاحنة كبيرة من أجل نقلها لمكان آمن.

وأكدت منظمة HSI أن غالبية الحيوانات التي عثروا عليها هي حيوانات منزلية أليفة تم سرقتها من عدة عائلات الذين كانوا يبحثون عنها في كل مكان وتم نقل 25 كلبًا مصابة بالجروح لمأوى للحيوانات للعناية بهم.

وناشد الناشطون في مجال حقوق الحيوان بحظر بيع وتناول الحيوانات البرية مثل الكلاب والقطط وخاصة بعد إنتشار فيروس COVID-19 في ووهان في شهر سبتمبر الماضي والذي أودي بحياه الآلاف.

والجدير بذكره أنه في شهر فبراير حظرت الصين تجارة الحيوانات البرية وذلك في محاولة لإحتواء الوباء القاتل حيث كان هذا نفس السبب في انتشار وباء سارس من قبل في عامي 2002 و2003.

وعلى الرغم من أنه إلى الآن لا يوجد دليل على أن الكلاب تنقل الفيروس التاجي الجديد لكن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكد في تقرير أصدره في شهر يناير الماضي أن الفيروس ينتقل للبشر عن طريق الحيوانات البرية المباعة كأطعمة في الأسواق، وهذا ما حدث في ووهان بؤرة انتشار الفيروس.



