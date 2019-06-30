في غياب زوجته "ميلانيا" بقمة مجموعة الـ20.. ترامب يقبّل سيدة أرجنتين الأولى

بعد قضاء اليوم في التركيز على قضايا تتعلق بالأمن والسلم العالمي، وجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنظاره وانتباهه إلى السيدة الأولى في الأرجنتين في ختام قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وتقدم "ترامب" وقادة العالم الآخرون أمام قلعة أوساكا للحصول على صورة تذكارية، ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يلاحظ جوليانا عواضة، زوجة الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكري"، التي كانت تقف وراءه وتبتسم للمصورين بينما ترتدي ثوبًا أسود طويلًا.

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وبينما اختفت زوجته السيدة الأولى الأمريكية "ميلانيا ترامب" عن المشهد، أظهرت تلك المقاطع المصورة مبادرة "ترامب" بطبع قبلة على خد "جوليانا".

من هي خوليانا عواضة؟

من مواليد 3 أبريل 1974 في بوينس آيرس، وهي سيدة أعمال أرجنتينية من أصل لبناني وسوري، والزوجة الثالثة لعمدة بوينس آيرس والرئيس المنتخب للأرجنتين "ماوريسيو ماكري".

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ولدت جوليانا في 1974 بالعاصمة الأرجنتينية، وهي ابنة المهاجر اللبناني المسلم إبراهيم عواضة ابن مدينة بعلبك، وإلسا استير باكر وهي ابنة لمهاجرين سوريين مسلمين. ولها 4 أشقاء هما زريدة ودانيال وليلى والممثل الأرجنتيني الشهير "أليخاندرو عواضة".

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تتقن جوليانا اللغة الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.

وشاركت جوليانا عواضة أعمال والدها الناشط منذ ستينيات القرن الماضي في صناعة المنسوجات بالأرجنتين.

وخلال إحدى المقابلات، التي اجريت معها في أبريل 2012 قالت ان والدها مسلم "ليبرالي" وأن إحدى شقيقتيها تزوجت من مسيحي في الكنيسة من دون معارضة والدها، أما شقيقتها الثانية فمتزوجة من يهودي "ليبرالي".

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