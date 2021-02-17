في "يوم الرؤساء".. هكذا مازحت حفيدة بايدن جدها

تلقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هدية "طريفة" من أحفاده الذين أرادوا منحه "بعض المرح" في يوم الرئيس في 15 فبراير.

وتم نشر صور الهدية الفريدة من قبل حفيدة الرئيس الأمريكي "نعومي بايدن" وقد أثارت ضجة كبيرة علة مواقع التواصل الاجتماعي.

We bought him some swag since it’s Presidents’ Day weekend and he’s “literally” President. pic.twitter.com/RpcE7Q8ugC — Naomi Biden (@NaomiBiden) February 14, 2021

وأظهرت الصورة التي شاركتها "نعومي" على "تويتر" أن "جو بايدن" يرتدي قبعة كتب عليها عبارة "President Retreat، Camp David".

لكن خلفية القبعة تتناقض مع الشعار الجاد على مقدمتها، ومكتوب عليها "بابا"، حيث أضافت نعومي: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه"، أي لا يجعله مغرورًا.

And just to make sure the job title doesn’t get to his head... pic.twitter.com/uzafnSSWaH — Naomi Biden (@NaomiBiden) February 14, 2021

وحظيت الصورتان على إعجاب آلالاف من مستخدمي الإنترنت الذين قالوا إنهم "يعشقون" عائلة "بايدن".

يوم الرؤساء

يوم الرؤساء هو عيد رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية. يحتفل بهذا العيد يوم الإثنين الثالث من فبراير كل سنة. في البداية، كان العيد يحتفل كعيد ميلاد جورج واشنطن، ولكن في الحقيقة، ولد الرئيس واشنطون في الحادي عشر من فبراير، وليس في اثنين وعشرين من فبراير.

غيّر التاريخ عندما بدأت أمريكا استخدام التقويم "Gregorian" وما زال يستخدم هذا التقويم اليوم، وأيضًا الرئيس "ايبراهيم لينكون" زعيم مشهورًا آخر. عيد ميلاده أيضًا في فبراير، في الثاني عشر من ذلك الشهر. وبدأت أمريكا الاحتفال بهذا اليوم في سنة 1865 م، السنة بعد اغتيال الرئيس "لينكون" عن يد "جون ولكس بوث".

في 1968 م، قرر مجلس النواب الأمريكي الاحتفال بعيد ميلاد الرئيسين واشنطون ولينكون، ولكن عيد ميلاد واشنطون فقط كان يحتفل بشكل رسميّ، ويوم الإثنين الثالث من فبراير ما زال يسمى "عيد ميلاد واشنطن" رسميًا.

ومع ذلك فإن الرئيس "نيكسون" أعلن يوم الإثنين الثالث من فبراير كيوم العيد لكل الرؤساء، ولكن هذا الإعلان ليس رسميًا.

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