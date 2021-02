في "يوم الرؤساء".. هكذا مازحت حفيدة بايدن جدها

تلقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هدية "طريفة" من أحفاده الذين أرادوا منحه "بعض المرح" في يوم الرئيس في 15 فبراير.

وتم نشر صور الهدية الفريدة من قبل حفيدة الرئيس الأمريكي "نعومي بايدن" وقد أثارت ضجة كبيرة علة مواقع التواصل الاجتماعي.

We bought him some swag since it’s Presidents’ Day weekend and he’s “literally” President. pic.twitter.com/RpcE7Q8ugC

وأظهرت الصورة التي شاركتها "نعومي" على "تويتر" أن "جو بايدن" يرتدي قبعة كتب عليها عبارة "President Retreat، Camp David".

لكن خلفية القبعة تتناقض مع الشعار الجاد على مقدمتها، ومكتوب عليها "بابا"، حيث أضافت نعومي: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه"، أي لا يجعله مغرورًا.

And just to make sure the job title doesn’t get to his head... pic.twitter.com/uzafnSSWaH