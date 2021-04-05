قابلة لحمل أكبر كمية من الصلصلة.. مُدون طعام يصنع شكلًا جديدًا من المعكرونة

نجح مدون طعام شهيرة بمشروع أطلقه قبل 3 سنوات لهندسة شكلًا جديدًا من المعكرونة بحيث تكون قابلة لحمل أكبر قدر ممكن من الصلصلة.

وتمكن "دان باشمان" من إطلاق مشروعه الذي أطلق عليه اسم Cascatelli والنتيجة كانت مبهرة، حيث أعجب العديد من الطهاة الإيطاليين بالمشروع الذي سيدر على صاحبه الملايين.

ووفقًا لـ"باشمان"، فإن شكل المعكرونة "المثالي" مثالي لقدرته على تقديم لقمة مرضية، والاحتفاظ بالكمية المناسبة من الصلصة اللذيذة، والتشبث بسهولة بالشوكة.

في البودكاست الخاص به "The Sporkful"، يأخذنا "باشمان" في رحلته لإنشاء الشكل المثالي للمعكرونة في سلسلة من خمس حلقات بعنوان "Mission: ImPASTAable".

ويوثق التسجيل الصوتي قصة "باشمان" حول صنع المعكرونة المثالية بعد أن لم فشلت السباغيتي بتحقيقها، وأنواع أخرى من المعكرونة كانت غير كافية لتقديم لقمة مثالية مليئة بمزيج من النكهات.

ويقول "باشمان": "السباغيتي هي مجرد أنبوب، بعد بضع قضمات، إنها نفسها".

وأشار الى أن هناك الكثير من أشكال المعكرونة التي تم إنتاجها لخدمة أغراض مختلفة ،فـ"الريجاتوني" تحمل صلصات أكثر سمكًا، و"تروفي" تحمل صلصات خفيفة وزيتية، أما Cascatelli فهي ملائمة لكافة أنواع الصلصات فهي تحتفظ بالكمية المناسبة من الصلصة مع منحنى 90 درجة وشكل منزلق أجوف من الداخل.

ويقول "باشمان": "إن عنصر الزاوية اليمنى هو حقًا مفتاح ما أعتقد أنه يجعل هذا الشكل مختلفًا"، ويضيف: "هناك عدد قليل جدًا من أشكال المعكرونة التي لها زوايا قائمة. إنها توفر مقاومة للقضمة من جميع الزوايا".

والدة الأمير حمزة.. تعرف على الملكة نور الحسين أرملة ملك الأردن الأسبق؟

وسم "الأردن في قلوب السعوديين" يتصدر الترند بعد بيان الرياض بشأن اعتقال الأمير حمزة

الملكة نور تُصلّي لإطلاق سراح ابنها الأمير حمزة.. وهذا ما كشفته تغريدتها الأخيرة