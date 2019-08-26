قبلة "ميلانيا" لـ"ترودو" تثير غيرة "ترامب".. وجمهور تويتر أحبها 😍

انشغلت وسائل الإعلام العالمية بقبلة طبعتها سيدة أمريكا الأولى "ميلانيا ترامب" على خد رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع التي انطلقت فعاليتها يوم السبت الماضي في فرنسا.

وفي ختام اليوم الثاني للاجتماعات، اجتمع 24 من زعماء الدول والمؤسسات المشاركة في قمة "G7" بمدينة بياريتس الفرنسية بحضور زوجاتهم لالتقاط صورة جماعية أمام المحيط الأطلسي ومنارة على الشاطئ، في ختام اليوم الثاني من أعمال القمة.

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وخلال اصطفافهم لالتقاط الصورة، قامت "ميلانيا"، التي وقفت بين زوجها ورئيس الوزراء الكندي، بتبادل قبلتين سريعتين معه.

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وعلى ما يبدو أن هذه القبلة أزعت الرئيس الأمريكي الذي سارع الى دعوة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زوجتيهما للوقوف معهما، لتقف "بريجيت ماكرون" الى جانبه وتبادلت قبلتين ترحيبيتين مع الرئيس الأمريكي.

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وتألقت "ميلانيا" في الصورة بفستان أنيق من دار "ألكساندر ماكوين" باللون الأحمر.

في حين تجاهل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا القضايا المفصلية المُدرجة على طاولة قادة مجموعة السبعة وركزوا على قبلة "ميلانيا" على خد "ترودو"، والتي على ما يبدو أنهم أعجبوا فيها.

وأهتم المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة نظر "ميلانيا" لـ"ترودو"، حيث علقت جيسي فيرغسون، السكرتيرة السابقة لهيلاري كلينتون: "يجب على كل شخص أن يجد شخصًا ينظر إليه بالطريقة التي تنظر فيها ملانيا الى ترودو".

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