قبل أيام من الهالوين.. أمريكا تحتفل بمولد حيوان الفأل السيء والرعب

أولت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا كبيرًا بولادة حيوان جديد من الليمور لاسيما أن إنجاب الكائن الذي يشتهر بـ"الفأل السيء" جرى قبل أيام فقط من يوم الرعب "الهالوين".

وقد وُلد حيوان الليمور الذي ينتمي إلى فئة الهباريات ويمتاز بأصابعه الطويلة ويعرف باسم "آي آي"، في مركز "ديوك" بولاية نورث كارولينا وهو التاسع في المركز المُختص في رعاية الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقالت رئيسة المركز "كاثي وليامز" بأن الوليد الجديد من حيوان الليمور لم يتعد وزنه 81 غرامًا عند الميلاد، وقد أطلق عليه اسم "ميليزاندر" وهي أنثى.

وتابعت: "الليمور ليس مؤذيًا، لكنه يمتاز بنشاط ملحوظ، ويستطيع أن يتعلم بسرعة فائقة".

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وأشارت الى أنه من المرتقب أن تمكث "ميليزاندر" إلى جانب والدتها "آردري" لمدة تقارب 3 سنوات، حيث ستقضي الوليدة هذه المدة في تعلم كيفية الدفاع عن نفسها، إلى جانب اكتساب مهارات أخرى مهمة مثل إقامة العش والحصول على الغذاء.

يذكر أن حيوان الليمور ينحدر من مدغشقر وهو مرتبط في الثقافة الشعبية بالموت والتشاؤم، وجرى الاعتقاد في وقت سابق بأنه قد انقرض نهائيا لكن أعيد اكتشافه في سنة 1961.

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