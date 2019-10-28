قبل بدء الحفل بدقائق.. وزير الإعلام الكويتي يلغي حفل لفرقة كورية شهيرة

فاجئ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت محمد الجبري عشاق فرقة "دي-كرانش / D-Crunch" الكورية بعد أن أصدر قرارًا بمنع إقامة حفلهم الغنائي يوم أمس 27 أكتوبر.

وكشفت وسائل إعلام كويتية، فقد تمت دعوة فرقة "دي-كرانش" إلى دولة الكويت لتقديم آداء احتفالا بالذكرى الأربعون للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والكويت، ولكن بعد أن وصلوا إلى الكويت وتدربوا على آدائهم، أمر وزير الإعلام بإلغاء آدائهم قبل أن يبدأ الحفل بوقت قصير.

إلغاء حفل فرقة D-Crunch الكورية قبل إنطلاق عرضها في #الكويت الأمر الذي أبكى بعض أعضاء الفرقة لأنها سابقة لم تحدث لهم من قبل. pic.twitter.com/xQxFZydlBf — المجلس (@Almajlliss) October 28, 2019

ودفع قرار الوزير الكويتي أعضاء الفرقة الى الإعتذار للمعجبين الذين كانوا بانتظارهم في القاعة وحتى أنهم شوهدوا وهم يبكون بسبب هذا الموقف.

في موقف رجولي



وزير الإعلام الكويتي



يلغي حفل فرقة الشواذ الكورية D-Crunch



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وأعضائها يتباكون حزناً على إلغاء الحفل #الكويت pic.twitter.com/lNMUXixWN2 — 🇰🇼الرحال محمد الميموني🇰🇼 MOHAMMAD ALMUTAIRI (@travelers_gulf) October 28, 2019

يذكر أن فرقة "دي-كرانش / D-Crunch" تشكلت في سيول من قِبل شركة All-S Company وتتكون من تسعة أعضاء وهم: O.V وHyunho وMinhyuk وChanyoung وJungseung وDylan وvocalists Hyunwook وHyunoh وHyunwoo.

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تم إطلاق الألبوم لأول لهم في في 6 أغسطس 2018 الذي حمل اسم 0806، وبعد ثلاثة أشهر أصدرت المجموعة أول ألبوم مُصغر لها وحمل اسم لها (4colors).

وفي نهاية 2018، حصلت الفرقة الكورية على على جائزة Focus في حفل جوائز آسيا للفنانين، فيما تم إصدار الألبوم المُصغر الثاني للمجموعة M0527 في 27 مايو 2019.

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