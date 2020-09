قرد يسرق هاتف شاب في ماليزيا.. ويفضح نفسه بصور "سيلفي"

فوجئ شاب ماليزي عندما وجد سلسلة من صور "سيلفي" للقرد على هاتفه بعد أن سرقة الكائن الفضولي الجهاز من منزله.

وقال "زاكريدز رودزي" (20 عامًا)، وهو طالب من بلدة باتو باهات في جنوب ماليزيا، إنه ذهب للنوم يوم الجمعة وحرص على وضع هاتفه بجوار سريره، لكنه استيقظ يوم السبت ليجد أنه مفقود.

وطلب الشاب من والده الاتصال بهاتفه المحمول وسمع نغمة رنينه في الأدغال الأقرب إلى منزله، حيث وجد هاتفه هناك. وعندما تفقد "رودزي" معرض الصور في هاتفه الذكي، رأى العديد من الصور لقرد.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن القرد من تسجيل مقطع فيديو والذي يوثق محاولته أكل هاتف محمول!

ونشر الشاب الماليزي أكثر صور القرد السارق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقه بتغريدة قال فيها: "هناك العديد من القردة التي تعيش بالقرب من منزلي، لكنهم لم يسرقوا هواتف الأسرة أبدًا، هذا يحدث مرة كل قرن من الزمان".

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY