قررا الزواج مجددًا كمرأتين.. رجل يتحول  لأنثى بعد 17 سنة زواج

قرّر رجل بريطاني أن يخضع لعملية تغيير الجنس بعد 17 عامًا من زواجه والزواج مجددًا من زوجته ولكن هذه المرة كأمرأتين.

وكشف الزوجان لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الزوج ويدعى "إيثان هوكس" قرر أن يتحوّل الى امرأة وسمّى نفسه "سوزي" بعد حوالي 20 عامًا من تعرّفه على شريكة حياته "شيريل بالمر".

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وتزوج الثنائي لأول مرة في العام 2000 كزوج وزوجة ورزق بعد أشهر بابنه "جايسون"، وفي العام 2014 قرّر الزوج "إيثان" أن يتحوّل الى امرأة بعد صراع عاشه مع نفسه حول هويته الجنسية.

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فيما قالت الزوجة "شيريل" بأن قرار زوجها بالتحول جنسيًا لم يؤثر على علاقتهما، لا بل ازدهرت وازداد شغفهما ببعضهما.

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كما قرر الزوجان مؤخرًا السفر إلى لاس فيغاس حيث أمضيا شهر عسل ثانٍ وتزوجا من جديد.

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