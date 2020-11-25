قررا كسر حاجز الصمت.. شكاوى اعتداءات جنسية بحق كشافة أمريكية تتجاوز الـ82 ألف قضية

تقدم أكثر من 82 ألف شخص بدعوى ضد أعضاء من "الكشافة الأمريكية - Boy Scouts of America" يتهموهم بالاعتداء عليهم جنسيًا على مدى عقود.

وبحسب محامي عدد من الضحايا "بول موزيز" لصحيفة "نيويورك تايمز" فإنه حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، التقدّم بـ 95 ألف شكوى" من أمريكيين تراوح أعمارهم بين 10 سنوات وأكثر من 90 سنة تعرضوا لاعتداء جنسية على أيدي قادة الكشافة الذين تم الوثوق بهم كنماذج يحتذى بها.

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وأشار المحامي الى أن القضية تم تسجيلها في إحدى محاكم ولاية ديلاوير الواقعة في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "أندرو فان أرسدل"، العضو في فريق محامين ماثلين عن الضحايا إنه "جرى على حدّ علمي التقدّم عموما بأحد عشر ألف شكوى ضدّ الكنيسة الكاثوليكية"، وهو عدد أقلّ بثماني مرّات من ذاك الذي سجّل في حقّ "بوي سكاوتس".

وأكّد "بول": "إنها بلا أدنى شكّ أكبر فضيحة انتهاكات جنسية في الولايات المتحدة"، مع الإشارة إلى أن الحركات الكشفية لطالما شكّلت أرضًا خصبة للتحرّش بالأطفال، "فالفتيان يقطعون الوعد الكشفي ويُبعدون عن أهلهم ويعزلون في الطبيعة".

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وجاء في بيان صادر عن الجمعية الكشفية المشار إليها بـ "بي اس ايه" لم تؤكّد فيه الأرقام المقدّمة "نحن مذهولون بعدد الأشخاص الذين عانوا من انتهاكات ارتكبت في الماضي في الكشّافة ومتأثّرون بجرأة من كسروا حاجز الصمت".

وأضافت الجمعية التي أسّست سنة 1910 وهي تضمّ نحو 2,2 مليون عضو تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و21 سنة "أطلقنا بملء إرادتنا مسارًا سهل النفاذ لمساعدة الضحايا على المطالبة بتعويضات. وجوابهم مؤلم بالفعل ونأسف من كلّ قلبنا على ما حصل".

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