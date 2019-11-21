قريبًا في الهند.. أول وسيلة منع حمل للرجال عن طريق الحقن

تستعد الهند خلال ستة أشهر لطرح أول "حقنة في العالم لمنع الحمل عند الرجال" بعد أن أعلن مجموعة من العلماء انتهاء مرحلة التجارب السريرية للدواء.

وكشف المجلس الهندي للبحوث الطبية أنه تلقى الدواء لإجراء الدراسات اللازمة عليه قبل الموافقة عليه بشكل نهائي.

وقال الدكتور "آر. إس. شارما" العالم البارز بالمجلس، في تعليق لصحيفة "هندوستان تايمز": "المنتج جاهز، ولكن الموافقات الرسمية من قبل الجهة المراقبة هي التي تؤخر طرحه في الأسواق".

​

وأشار الدكتور "شارما" بأن مرحلة التجارب انتهت بما فيها التجارب السريرية الممتدة من المرحلة 3 وقد تم تعيين 303 متطوعًا الذين حققوا نسبة نجاح بنسبة 97.3% كما لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية لمانع الحمل الذكري حتى هذه اللحظة.

وأردف يقول: "كل ما تبقى الأن لكي تحصل تلك التقنية على موافقة الهيئة التنظيمية الهندية، والتي من المتوقع أن تستغرق 6 إلى 7 أشهر، بعدما فشلت تجارب وسائل منع الحمل الذكرية فى الولايات المتحدة في الغالب بسبب الآثار الجانبية التي وجدها الرجال غير محتملة".

ووفقًا للإحصائيات فإن أكثر من 70% من النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل يستخدمن أشكالًا غير دائمة، بما في ذلك الشكل الأكثر شيوعًا، مثل حبوب منع الحمل والحقن أو الوسائل التي تزرع داخل الرحم، بينما 22 % من النساء يخضعن لإجراءات التعقيم، و 7% فقط من السكان يستخدمون وسائل منع الحمل يمنعون الحمل عن طريق تعقيم الذكور.

هذا يعني أن النساء في الهند يتحملن المسؤولية بشكل عام عن وسائل منع الحمل ويواجهن الآثار الجانبية التي تشمل على الشكل الأكثر شيوعًا وهي زيادة الوزن وتقلب المزاج والغثيان وظهور حب الشباب بالإضافة الى تورم الثدي ونزيف بين فترات الحيض.

لمزيد من اختيار المحرر:

في نيودلهي الغارقة بـ"الضباب الدخاني".. افتتاح أول مقهى لإستنشاق الأكسجين النقي في الهند