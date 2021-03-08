قس يطالب النساء أن يكن جميلات مثل ميلانيا.. "افقدي الوزن الزائد لجذب زوجكِ"

تنحى قس أمريكيعن منصبه بعد أن دعا إلى أن يتزوج الرجال من النساء لممارسة الجنس فقط وأن على الزوجات فقدان الوزن ويطمحن إلى أن يشبهن السيدة الأولى السابقة "ميلانيا ترامب".

وفي موعظته يوم الأحد الماضي، قال القس "ستيوارت ألين كلارك" من الكنيسة المعمدانية العامة الأولى في مالدن في ميسوري إن على الزوجات إنقاص وزنهن والحفاظ على مظهرهن من أجل جذب انتباه أزواجهن.

وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تنشر مقطع الفيديو علنًا، فقد تم توزيع مقطع فيديو طويل من الموعظة على نطاق واسع عبر الإنترنت، وحصد آلاف المشاهدات.

وقال القس في الفيديو: "يتعين على النساء أن يتطلعن إلى الحفاظ على شخصياتهن، وإلى فقدان الوزن من أجل جذب انتباه أزواجهن"، كما استخدم صورة للسيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، كمثال على "ما يجب أن تطمح إليه النساء".

وأضاف بينما تم عرض صورة "ميلانيا" على الشاشة خلفه: "الآن لاحظوا، أنا لا أقول أن كل امرأة يمكن أن تكون زوجة الكأس الملحمية في كل العصور مثل ميلانيا ترامب...أنا لا أقول ذلك على الإطلاق...لا يمكن لمعظم النساء أن يكن زوجات هكذا، لكن كما تعلمون، ربما تكونن بمثابة جائزة...لا أعرف، والرجل بحاجة إلى امرأة جميلة".

وناشد "كلارك" السيدات المصليات أن يفهمن أن الرجل يحتاج إلى زوجة جميلة إلى جانبه قائلًا: "سيداتي، إنها الطريقة التي خلقنا بها الله...هذا ما نحن عليه...الرجال سوف ينظرون إليكن".

وحصل منشور ويليامز على أكثر 3000 تعليق، حيث استنكر الكثيرون الخطبة باعتبارها مسيئة وغير مناسبة، وعبروا عن غضبهم بوضع إشارة "الغضب" على مقطع الفيديو.

من جانبها، ردت الوزارات المعمدانية العامة على الانتقادات في منشور في "فيسبوك"، وكتبت: "يعتقد عموم المعمدانيين أن كل امرأة قد خلقت على صورة جميلة، ويجب تقديرها لهذا السبب...علاوة على ذلك، نعتقد أن جميع الأفراد، بغض النظر عن أي عوامل أخرى، محبوبة من الله لدرجة أن المسيح مات من أجلهم".

ولعل الهجمة التي تعرض لها "كلارك" هي التي دفعته للتنحي من منصبه كمشرف للاجتماع القادم للجمعية العامة للمعمدانيين العامين، حيث أخذ إجازة من الكنيسة، ويسعى الآن للحصول على "مشورة مهنية".

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