قصة رجل ظهر وحيدًا في صورة تجمع السيدات الأوائل في قمة مجموعة الـ20

انطلقت في مدينة أوساكا اليابانية يوم الجمعة الماضية أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة قادة الدول الأعضاء في مجموعة الـ20 وزوجاتهم.

وكما جرت العادة، تحرص زوجات قادة العالم المشاركين في القمة على التقاط صورة تذكارية، ولكن اتسمت صورة هذا العام بالغرابة بعدما ظهر رجل على جانبها.

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واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو "فيليب ماي" (61 عامًا) زوج رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، الذي بدا أنيقا في سترة سوداء، وقميص أبيض، وربطة عنق، والذي تواجد بحكم كونه زوج أحد زعماء العالم.

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وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية "بريجيت ماكرون" والأرجنتينية "جوليانا عواضة"، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، وغابت عن الصورة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب (49 عامًا).

يذكر أن قمة الـ20 اختتمت أعمالها أمس السبت دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ.

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وصدر في ختام أعمال القمة بيان مشترك لم يتضمن تعهدًا بمحاربة الحمائية، للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، كان يأمل استخدام القمة لمحاربة الحمائية في مختلف أنحاء العالم.

وستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام.

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