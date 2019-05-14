قطرة عين بـ4 مليارات جنيه إسترليني... أي مرض قد تعالجه؟

فوجئ مواطن بريطاني يعاني جفافًا في العين بأن قطرة العين الموصوفة له يبلغ سعرها 4 مليارات جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي).

وحين رأى "مارتن تشيدلو"، من مدينة ريكسهام بمنطقة شمال ويلز، على جهاز كشف الأسعار في متجر Specsavers للبيع بالتجزئة أن سعر القطرة التي وصفها الطبيب له يصل الى 4.031.626.711.51 جنيهًا إسترلينيًا وذلك بدلًا من سعرها المتوقع بـ9.95 جنيه إسترليني.

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وقال "تشيدلو" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "لم أستطع تصديق عيني".

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وتابع: "كنت قد خضعت للتو لاختبار نظر، ثم دخلت إلى متجر Specsavers للحصول على الوصفة الطبية وقطرات عين تعالج الجفاف. قامت البائعة بتمرير زجاجة القطرة على جهاز كشف الأسعار، ثم بدت وكأنها تعاني من كابوس، فأعادت مرة أخرى تمرير القطرة على الجهاز ليظهر هذا السعر على الشاشة".

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وتابع: "لم أستطع أن أصدق عيني عندما رأيت السعر على شاشة جهاز كشف الأسعار".

ثم انتبهت الفتاة إلى أن خطأ في جهاز كشف الأسعار كان وراء ظهور هذا السعر الخيالي لقطرة العين، الأمر الذي أقر به متحدث باسم Specsavers وتم حله في لحظات.

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وقالت متحدثة باسم Specsavers: "الماسحات الضوئية في المتجر لدينا حساسة للغاية ويبدو في هذه الحالة أنها مسحت رقم هوية العميل، بدلاً من الرمز الشريطي للمنتج، وقد تم حل الخطأ في لحظات".