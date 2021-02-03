قلبه لم يتحمل رحيله.. وفاة شاب بعد ساعة من وفاة أبيه في السعودية

تداولت وسائل إعلام سعودية تفاصيل قصة مؤلمة لعائلة فقدت الأب والابن في يوم واحد وتكون الصلاة عليهما في يوم واحد.

وبعد أن توفي الأب جراء حادث سير، وفور أن تلقى ابنه الأكبر خالد خبر الوفاة سقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية جعل الأطباء يعلنون وفاته، ليلحق بوالده الذي صلي عليه الظهر فيما صلي على الابن العصر، ودفنا في مقبرة صديان بحائل.

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وكان آخر ما دونه الابن أمس الأول على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه".

وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل جراء حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير2021، أدخله العناية في المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، يعتبر فلاح من وجهاء منطقة حائل، وصاحب حكمة، كانت له إسهامات في حلّ العديد من القضايا المجتمعية في حائل، كما كان له دور في العديد من المساعي في عتق الرقاب.

وقد نعى الشمري وابنه المجتمع الحائلي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جسّدت الحادثة الحب والوفاء في الحياة والموت، بين الأب وابنه.

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