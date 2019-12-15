"قيء حوت" يغير حياة عامل نظافة في تايلاند.. وزنه 17 كيلو وثمنه تجاز الـ700 ألف دولار

فوجئ عامل نظافة تايلاندي يقوم بتمشيط شاطئ بحثًا عن قمامة قابلة للتدوير من أجل بيعها بكتلة من القيء مجمدة لحوت العنبر، عثر⁣ عليها على شاطئ البحر منذ فترة من الزمن لكنه لم يكن يعرف بأنها ستقلب حياته رأسًا على عقب.

وبعد أن عثر "سوراشيت تشانتشو" أثناء بحثه على الشاطئ على كتلة غريبة تزن حوالي 17 كيلوغرامًا، توجه بها إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختبارًا بسيطًا لها عن طريق حمل ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.

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وعندها أدرك "سوراشيت" أن الكتلة مصدرها على الأرجح حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إلا قيء الحوت.

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ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر تدخل في صناعة العطور.

ويمكن بيع أفضل أنواع العنبر بسعر يصل إلى 20 ألف دولار لكل نصف كيلوغرام من هذه المادة، الأمر الذي يعني أن قيمة ما عثر عليه "سوراشيت" تزيد على 714 ألف دولار.

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