كشف نهاية فيلم Avengers: Endgame.. فجاءه الرد داميًا

حقق فيلم Avengers Endgame أحدث أفلام سلسلة The Avengers إيرادات هائلة مع بداية عرضه في أمريكا وعدة دول حول العالم، حيث قُدرت الإيرادات بحوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعله أول فيلم في التاريخ يتخطى حاجز 1 مليار دولار أمريكي.

ويُعتبر عنصر التشويق أحد أهم ركائز نجاح الفيلم، لكن هناك الكثير من يعشقون "استفزاز" الآخرين بكشف خاتمة الفيلم، بحيث يصبح حضور الفيلم أو مشاهدته خاليًا من المعنى والمضمون.

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وهذا ما حدث في هونغ كونغ، فقد قام شاب بسرد قصة الفيلم على الموجودين عند مدخل السينما، وبصوت عال، مستفزًا رواد السينما الذين ينتظرون دورهم لحضور الفيلم، فثاروا غضبًا، وهاجمه بعضهم ليلقنوه درسًا قاسيًا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لرجل جالس على الأرض خارج إحدى دور السينما في هونغ كونغ والدماء تسيل منه، فيما يحاول البعض وقف النزيف المستمر.

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ووفقًا لوسائل الإعلام صينية، تعرض هذا الرجل للضرب عقب خروجه من السينما في منطقة خليج كوزواي في هونغ كونغ وحضور الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه 3 ساعات.

وما أن خرج الرجل مسرورًا من الفيلم والسينما حتى بدأ يحكي القصة على الموجودين عند مدخل السينما، وبصوت عال.

وكان مخرجا فيلم "أفينجرز: نهاية اللعبة"، الأخوان روسو، قد طالبا المشاهدين الذين يسبقون الآخرين في مشاهدة الفيلم السينمائي عدم الكشف عن الحبكة للحفاظ على التشويق المطلوب لمن سيشاهده لاحقًا.

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وجاءت مطالب الأخوين روسو في رسالة مفتوحة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

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