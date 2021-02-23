كعبة جديدة تظهر في كربلاء.. واستنكار واسع على مواقع التواصل

أثار وضع مجسم ضخم للكعبة المشرفة في مدينة كربلاء الواقعة في الجنوب الغربي من العاصمة العراقية بغداد، موجة حادة من ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة لهذا الفعل الذي وصل لدرجة المساس بثوابت الدين الإسلامي ومقدساته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للمجسم الذي نُصب بالقرب من مرقد الحسين بن علي بن أبي طالب في الوقت الذي يقف حوله عشرات الأشخاص المنشغلين بالدعاء والتضرع.

هذا عبث ما بعده عبث. pic.twitter.com/MEQbkDBvOx — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 21, 2021

وصف المغردون الخطوة على أنها "بدعة ومس بمكانة الكعبة المشرفة، التي هي قبلة المسلمين سنة وشيعة، حيث لا يجوز صنع مجسمات عنها للطواف حولها كما حدث في كربلاء.

فيما اعتبر عدد من المغردين بأن هذه الحادثة تهدف لزرع الفتنة في العالم الإسلامي، وإدخال العراق في متاهات خدمة لأجندات غير عراقية تسعى لفصله عن عمقه العربي.

العتبة الحسينية

أعلنت العتبة الحسينية، وهو المكان الذي دفن فيه الحسين بن علي وتحول الى مزار يتوجه اليه أبناء الطائفة الشيعية، ازالة المجسم وعدم مسؤوليتها عن وضعه مؤكدة بأن وراء الواقعة أحد المواكب الحسينية في إطار أحد المشاهد التمثيلية بمناسبة مولد الإمام علي.

بيان

حول تشييد مجسم يرمز الى الكعبة المشرفة pic.twitter.com/Pvsf4wz7Y1 — مكتب المرجع الديني السيد حسن الموسوي (@HasanalAmusawl) February 20, 2021

لكن تبرير العتبة بدا، بحسب معلقين ومغردين، أفظع من الذنب، حيث تساءل بعضهم كيف يمكن لمجسم بهذا الحجم الكبير أن يمر من دون ملاحظة من المسؤولين عن العتبة.

مرجعيات شيعية تستنكر وضع المجسم

استنكر المرجع الديني الشيعي محمد مهدي الخالصي الواقعة، بالقول: "ما جرى من بناء هيكلية للكعبة المشرفة في مدينة الإمام الحسين الشهيد هو كفر بواح وارتداد عن الدين وافتراء وكذب على الله وتكذيب صريح للقرآن".

وتابع: "على العلماء والمراجع وكل من يستطيع من المسلمين، إنكار هذا الافتراء الصريح والعمل على إزالة المجسم. من يسكت عنه مشارك في الإثم والعدوان".

أما المرجع الشيعي العراقي حسن الموسوي، فقال: "تشييد مجسم يرمز للكعبة المشرفة بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس وجعل الناس تطوف حوله، إنما جاء حسب أهواء مرجعيات الضلال، ويعد تحديا صارخا لأوامر الله، ويحمل طابعا سياسيا واضحا لاستفزاز مشاعر مسلمي العالم، بل هو عودة إلى الجاهلية الأولى".

ودعا الموسوي إلى "موقف إسلامي موحد ضد هذه البدع التي تؤدي إلى حرف الدين عن أصله الصحيح. إن صمت المرجعيات الدينية عن هذا العمل لهو دليل واضح على رضاها بهذا العمل المخالف لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء".

مدافعين عن وضع المجسم

قال رئيس تحرير وكالة نون، والمنتسب في إعلام العتبة الحسينية تيسير الأسدي: "لا أعتقد أنهم يعرفون من التراث الكربلائي شيئا.

وأوضح الأسدي أن العتبة الحسينية لم تسمح بوضع مجسم الكعبة، وأن هيئة خدمية وضعته من أجل إحياء ولادة الإمام علي التي شهدتها الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في 13 من شهر رجب.

وأضاف: "ما حدث هو مجرد إحياء لمناسبة تراثية، ولا علاقة لدول خارجية أو ولاية الفقيه بذلك، المسألة ليست سياسية".

لكن الأسدي استغرب الهجوم الذي وصفه بـ"غير المبرر"، مشيرًا إلى محاكاة الكعبة المشرفة أيضًا في فيلم الرسالة (1976).

وتابع الأسدي قائلًا: "ما حدث هو إحياء لمناسبة مثل إحياء ذكرى عاشوراء في شكل مسارح تمثيلية لمحاكاة معركة الطف (...) هذا الموكب الخدمي أراد أيضًا أن يُمَسْرِح ولادة الإمام علي عند الكعبة".

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة