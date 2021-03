كوابيس فتاة صمغ الغوريلا لم تنته.. اكتشفت وجود كتل سرطانية في صدرها

اعتقدت "تيسيكا براون" أن التصاق شعرها بصمغ "الغوريلا" هو أسوأ كوابيسها وذلك بعد وجود كتل سرطانية في ثدييها.

وكشفت "براون" وجود كتل سرطانية في ثدييها خلال استشارة قبل الخضوع لجراحة تجميلية لشد الثدي وشفط دهون البطن.

وكانت "براون" (40 عامًا) قد حظيت بشهرة واسعة ممزوجة بتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها على TikTok مقطع فيديو كشفت فيه عن استخدامها مادة البولي يوريثين اللاصقة في شعرها قبل موعد مع خطيبها بعد نفاد منتج تثبيت الشعر.

وبقيت مادة "صمغ الغوريلا" في شعرها لأكثر من شهر على الرغم من بذلها قصارى جهدها لإزالته، قبل أن تخضع لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات، لتنعم بعدها بشعرها الطبيعي مرة أخرى.

why did the shampoo just varnish it😭💔 #gorillagluegirl #stiffwhere pic.twitter.com/Avvp5nuNzz