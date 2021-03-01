كوابيس فتاة صمغ الغوريلا لم تنته.. اكتشفت وجود كتل سرطانية في صدرها

اعتقدت "تيسيكا براون" أن التصاق شعرها بصمغ "الغوريلا" هو أسوأ كوابيسها وذلك بعد وجود كتل سرطانية في ثدييها.

وكشفت "براون" وجود كتل سرطانية في ثدييها خلال استشارة قبل الخضوع لجراحة تجميلية لشد الثدي وشفط دهون البطن.

وكانت "براون" (40 عامًا) قد حظيت بشهرة واسعة ممزوجة بتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها على TikTok مقطع فيديو كشفت فيه عن استخدامها مادة البولي يوريثين اللاصقة في شعرها قبل موعد مع خطيبها بعد نفاد منتج تثبيت الشعر.

وبقيت مادة "صمغ الغوريلا" في شعرها لأكثر من شهر على الرغم من بذلها قصارى جهدها لإزالته، قبل أن تخضع لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات، لتنعم بعدها بشعرها الطبيعي مرة أخرى.

حيث استطاع جراح التجميل في بيفرلي هيلز الدكتور "مايكل أوبنج" إزالة رذاذ اللاصق من شعرها باستخدام "الكيمياء الأساسية"، حسبما ذكرت TMZ في ذلك الوقت.

لكن معاناة "براون" استمرت بعد اكتشافها تكتلات في كل من ثدييها خلال استشارة ما قبل الجراحة لشد الثدي وشفط دهون البطن.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الجراحة التجميلية لـ"براون" مجانية - إذ إن إزالة غراء الغوريلا تمت مجانًا.



وخضعت "براون" لتصوير الثدي بالأشعة السينية، والذي أكد وجود كتل في ثدييها، وأجرى الأطباء بالفعل عملية جراحية لإزالة الكتل واختبارها بحثًا عن السرطان.

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