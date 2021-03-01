كورنيش جدة ينبض بالألوان الزاهية.. مبادرة ذات لمسة إبداعية

اجتمع أهالي مدينة جدة السعودية ومبدعوها في مبادرة "الكورنيش الملون"، ورسموا الطرق والممرات والساحات بألوان زاهية لتجميل المدينة.

ويسعى الحدث، الذي تم تنسيقه من قِبل منظمة "عيون جدة" الخيرية إلى جانب بلدية جدة، إلى تحسين مظهر الساحات الرئيسية وأماكن الاجتماع في جميع أنحاء المحافظة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وشارك الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة، في الحدث المليء بالألوان.

كما افتتح رئيس بلدية جدة صالح التركي الحدث يوم الجمعة الماضي قائلاً إن التعاون بين منظمة "عيون جدة" والبلدية، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة، سيشجع نمو البيئة الحضرية، كما أشاد المارة بتجديد الكورنيش.

وقالت نورة الناهي خلال مرورها من الكورنيش: "كنت أتناول استراحة الغداء عند الكورنيش أمس، وأتمنى أن يكون قد تم تنفيذ ذلك في ذلك الوقت حتى أتمكن من رؤيته".

وأضافت: "هذه مبادرة رائعة لأنها ستحول منطقة الشاطئ هذه حيث يتسكع الناس، أو يقضون نزهة أو يمارسون الرياضة، إلى شيء نابض بالحياة ومليء بالحياة، مع تشجيع الإبداع وإظهار دعم الدولة للفن".

وقالت الطالبة الجامعية جنى عبد الله (19 عامًا) إن التغيير الحضري سيشجعها على المشي في الكورنيش.

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