كورونا يصل إلى الأطفال الرُضع.. بريطانيا تسجل أول حالة!

يبدو أن فيروس كورونا بدأ بالوصول إلى الأطفال الرضع حيت تم تسجيل أول إصابة لـ طفل حديث الولادة في إنجلترا.

وفي التفاصيل تم نقل والدة الطفل إلى المستشفى قبل أيام بعد الاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، لكن لم يتم معرفة النتيجة إلا بعد ولادتها، ليتبين أنها مصابة بالفيروس.

وبحسب عدد من الصحف البريطانية فإنه يتم علاج الأم والطفل في مستشفيات منفصلة حيث أن حالة الأم أسوأ من حالة الطفل.

هذا وتتم معالجة المولود الجديد في مستشفى نورث ميدلسكس حيث ولد، بينما تم نقل الأم إلى مستشفى متخصص بالعدوى، وبعد أن اكتشف الأطباء أن نتيجة الأم ايجابية، تم اختبار الطفل بعد وصوله بوقت قصير.

ويحاول الأطباء تحديد الكيفية التي أصيب بها المولود بالفيروس، وفي حال إذا كان من خلال الرحم أو أثناء الولادة وكشف مصدر: ”تم نصح العاملين الذين كانوا على اتصال بالمريضين بالعزل الذاتي، ويحاول مسؤولو الصحة على وجه السرعة معرفة الظروف الكامنة وراء إصاباتهم“.

يُشار إلى مسؤولون في الصحة كانوا قد كشفوا أن النساء الحوامل والرضع أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن المحتمل أن يتحملوا أعراضا خفيفة فقط وعلى عكس الإصابات الأخرى، لا يسبب الفيروس معدل وفيات في كلتا الفئتين العمريتين، ولكن فقط بين كبار السن.