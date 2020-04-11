"كورونا" يهدم فرحة عروسين مصريين في ليلة زفافهما

"يا فرحة ما تمت".. مثل مصري قد ينطبق على واقعة العريس الذي تسبب فيروس كورونا في إلغاء حفل زفافه باللحظات الأخيرة.

فبعد تجهيز كل لوازم الحفل واستعداد العروسين وحضور المعازيم، تدخلت الشرطة لفض "الفرح" المقام بإحدى قرى محافظة القليوبية بسبب مخالفته قرار الحكومة بمنع التجمع وحظر التجول خشية انتشار الفيروس بين المواطنين.

وفي التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بقيام أحد الاشخاص بتنظيم حفل لزفافه في أحد الشوارع بقرية مشتهر، وعلى الفور تم فضه حفاظًا على سلامة الأهالي وفى إطار متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء بمراقبه جميع الكافيهات والنوادي والمولات وأماكن التجمع للتأكد من التزامها بقرارات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من حفل الزفاف الذي تسبب في عزل 5 منازل بأسرهم بعد التأكد من إصابة 15 حالة بفيروس كورونا، في مدينة كفر الدوار المصرية شمال البلاد.

وقررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، تطبيق الحجر المنزلي على 5 منازل بقرية بولين التابعة للمركز، وشددت على جميع المخالطين للحالات المصابة، بالبقاء داخل منازلهم بالقرية والقرى المجاورة.

جاءت هذه القرارات عقب تحليل نتائج فحص معازيم الحفل وكشف إيجابياتها، نتيجة انتقال العدوى بين المصابين أثناء تواجدهم فى حفل زفاف بالقرية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل أيام حظر حركة المواطنين، ويلجأ البعض لإقامة حفلات الزفاف في أوقات مبكرة بالنهار وبأعداد قليلة خشية الملاحقة الأمنية لعدم التجمع.

وتقتصر مراسم حفل زفاف على التقاط العروسين صورًا تذكارية داخل أحد استوديوهات التصوير، بعد قرار غق قاعات الأفراح ودور المناسبات للحد من انتشار الفيروس.

على الجانب الآخر كشفت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، الخميس، هو 1699، و118 حالة وفاة.