كوفيد - 19: مستشفيات مدن البرازيل "على وشك الانهيار"

حذر تقرير صادر عن معهد فيوكروز بالبرازيل من أن الأنظمة الصحية في معظم المدن الكبرى بالبلاد على وشك الانهيار بسبب الاصابات المرتفعة بفيروس "كورونا – Covid-19".

وقال المعهد ومقره ريو دي جانيرو إن أكثر من 80٪ من أسرة العناية المركزة مشغولة في عواصم 25 ولاية من أصل 27 ولاية في البرازيل.

وسجلت البرازيل يوم أمس الثلاثاء 1972 حالة وفاة بسبب "كورونا"، وهو رقم قياسي جديد يومي، فيما سجلت البرازيل أكثر من 266 ألف حالة وفاة و 11 مليون حالة إصابة منذ أن بدأ الوباء.

وتعد البرازيل ثاني دولة من حيث عدد الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أكبر عدد من الحالات المؤكدة.

وفقًا للمعهد، يوجد في 15 عاصمة ولاية وحدات العناية المركزة التي تزيد سعتها عن 90٪ بما في ذلك ريو دي جانيرو وبرازيليا وساو باولو.

وحذر المعهد في تقريره من أن الأرقام تشير إلى "عبء بل وانهيار في النظم الصحية".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "جيسم أوريانا"، عالم الأوبئة في فيوكروز، قوله: "خسرت المعركة ضد كوفيد -19

في عام 2020، ولا توجد أدنى فرصة لعكس هذا الظرف المأساوي في النصف الأول من عام 2021".

وتابع: "أفضل ما يمكننا القيام به هو الأمل في معجزة التلقيح الشامل أو تغيير جذري في إدارة الوباء.

وأردف يقول: "اليوم، البرازيل تشكل تهديدًا للبشرية ومختبرًا في الهواء الطلق حيث يبدو أن الإفلات من العقاب في الإدارة هو القاعدة".

وقال الخبراء الأسبوع الماضي لصحيفة "فالور" الاقتصادية أن عدد الوفيات سيتجاوز قريبًا 2000 شخص يوميًا. وحذروا من أن الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي إذا تولت الحكومة الفيدرالية التنسيق الوطني لمكافحة الفيروس، والتوصية بإغلاق واستخدام الأقنعة وحملة تطعيم واسعة النطاق.

يذكر أن أكثر من ثمانية ملايين برازيلي تلقوا جرعة التطعيم الأولى حتى الآن، ويمثلون ما يزيد قليلًا عن 4٪ من السكان.

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