كيدهن عظيم.. كولومبية خانها زوجها فوضعته عاريًا على سقف السيارة وتجولت به في الشوارع

أظهر فيديو صادم امرأة كولومبية تذل زوجها وتعاقبه بوضعه عاريًا على سقف سيارتها بينما تتنزه في الشوارع العامة، بعد أن خانها.

ضبطت السيدة التي لم يكشف عن هويتها زوجها المدعو جيرو فارغاس، مع عشيقته في فندق في مدينة "بارانكويلا" الساحلية الكاريبية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، توسل "فارغاس" لزوجته حتى تغفر له خيانته، وعندها قررت الزوجة عقاب زوجها الخائن بطريقة مُذلة أمام الجميع.

وحتى يحافظ على زواجه، وافق فارغاس على العقاب الذي تضمن تعريه بالكامل واستلقاءه على سقف سيارتها بينما تتجول به في وضح النهار في الشوارع العامة.

وفي الفيديو يمكن رؤية حركة المرور المتوقفة في شارع "موريلو" المزدحم، حيث وقف حشد من الناس لمشاهدة وتسجيل الحدث المهين، بينما يحاول فارغاس إخفاء وجهه بمنشفة.

كما يمكن رؤيته وهو يقرع على نافذة مقعد السائق وينظف الزجاج الأمامي، قبل أن تحضر الشرطة الكولومبية إلى مكان الحادث، وتعتقل فارغاس بتهمة الإزعاج العام، وتغرمه هو والسائق ما يعادل 120 جنيهًا إسترلينيًا.



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