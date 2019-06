كيد النساء.. حماة ترتدي فستانًا أبيضًا في حفل زفاف ابنها

أشعلت الروائية الأمريكية "آمي بينزا" النار في "تويتر" مؤخرًا عندما كشفت مفاجأة بحفل زفافها عندما وصلت حماتها إلى زفافها مرتدية فستان زفاف يشبه فستانها.

البداية كانت مع برنامج "الليلة مع جيمي فالون" فى الأسبوع الماضى، حينما طلب من جمهوره أن سرد ذكريات ليلة الزفاف، وبين ذكريات عديدة مثل السقوط أثناء الرقص، وما شابه، فجرت الكاتبة "آمي بينزا" عن ذكرياتها السيئة، حينما نشرت صورة لها في حفل زفافها، وفي الصورة ذاتها تظهر امرأة أخرى ترتدى فستانًا يشبه فستانها، وتبين أنها والدة زوجها.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps