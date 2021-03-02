لأغراض ترفيهية .. فرجينيا تنضم إلى 15 ولاية أخرى في إضفاء الشرعية على الماريجوانا

وافق المجلس التشريعي في ولاية فرجينيا الأمريكية على إضفاء الشرعية على استخدام البالغين للماريجوانا يوم السبت الماضي في تصويت تاريخي يمثل أول ولاية في الجنوب القديم تتبنى التقنين الكامل.

ووافق مجلس النواب على الإجراء بأغلبية 48 صوتًا مقابل 43 صوتًا، ووافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 20 إلى 19 صوتًا ,لم يصوت أي جمهوري واحد لصالح مشروع القانون في أي من المجلسين.

وقال "ديل تشارنييل هيرينج"، أحد رعاة مشروع قانون التقنين وزعيم الأغلبية الديمقراطية: "هذا بالنسبة لي مشروع قانون للعدالة، في حين أنه يحتوي على عيوب وليست الفاتورة المثالية ... أعتقد أن هذا يدفعنا خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتعد فرجينيا هي الولاية الأمريكية رقم 16 التي تمرر قانون تقنين الماريجوانا للبالغين، على الرغم من أن المبيعات لن تبدأ حتى عام 2024. فقط ولايتان أخريان - إلينوي وفيرمونت - أقرت تشريعات لتقنين الماريجوانا وفرض ضرائب عليها وتنظيمها من خلال الهيئة التشريعية .

وتضع هذه الخطوة ضغوطًا على الدول المجاورة مثل ماريلاند، حيث حصل مشروع قانون تقنين استخدام البالغين على جلسة الاستماع الأولى هذا الشهر، كما سنت نيوجيرسي مؤخرًا إضفاء الشرعية، بعد أن دعم الناخبون بأغلبية ساحقة الاستفتاء في نوفمبر.

بموجب التشريع التوفيقي، لن تصبح حيازة الماريجوانا قانونية حتى يناير 2024 ، عندما من المقرر أن تبدأ المبيعات المنظمة. ستبدأ الدولة في إنشاء وكالة تنظيمية للماريجوانا في شهر يوليو.



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