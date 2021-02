"لأنهم سبايك".. عبارة تثير جدلًا عارمًا في مؤتمر مستجدات "كورونا" بالسعودية

تجاهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاصيل المؤتمر الصحفي لشرح مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد وخريطة الإصابات الأسبوعية وانشغلوا بعبارة ظهرت على اللوحة الإرشادية التي كانت خلف المسؤول الصحي.

وفي الوقت الذي كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، يتحدث فيه عن الأوضاع العالمية والمحلية للجائحة، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية ظهرت كلمة "لأنهم سبايك" على اللوحة الإرشادية عن طريق الخطأ.

وجاء على اللوحة الإرشادية التي كانت خلف ظهر الدكتور العبدالعالي عليها أن سبب إغلاق الصالات والمراكز الرياضية "لأنهم سبايك".

وفي اللهجة السعودية، تعني كلمة "سبيكة"، جمعها "سبايك"، الشخص الغبي الذي يسهل الضحك عليه.

ولم تمضِ الكلمة مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمكنوا من تحويلها الى مادة دسمة للحديث عنها لساعات طويلة حتى أنهم دشنوا وسم "#لأنهم_سبايك" والذي تصدر قائمة تريند "تويتر" في السعودية، وتبادلوا خلاله تعليقات طريفة حول علاقة الأمر بإغلاق الصالات والمراكز الرياضية.

وأثارت العبارة ضجة وانتقادات واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول لمعناها ومفردها وما المقصود بها بين المغردين نستعرض لكم فيما يلي أبرز ما نشر حول ذلك:

