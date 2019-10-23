لأول مرة.. الفئران تتعلم قيادة سيارات مصغرة لجمع الطعام

كشفت دراسة صادمة عن آفاق جديدة لذكاء الفئران بعد أن تمكن الباحثون من تعليمهم قيادة سيارات مصغرة لجمع الطعام.

تعلمت القوارض كيف تركب السيارة التي تعادل حجم الزجاجة الصغيرة، وتمسك بالمقود لقيادة السيارة نحو الطعام في نهاية المسار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الفريق أن الفئران كانت قادرة على قيادة السيارة بطريقة مذهلة وتطوير أنماط جديدة في القيادة التي لم يسبق لهم استخدامها للوصول في النهاية إلى هدفهم.

أجرى التجربة المذهلة فريق من جامعة "ريتشموند"، والذي صمم السيارة المكونة من حاوية طعام بلاستيكية شفافة، لتعمل بمجرد أن تكمل الفئران دائرة كهربائية.

ولتعمل السيارة بشكل صحيح، يجب أن تتفاعل القوارض مع أجزاء مختلفة من السيارة، بما في ذلك الوقوف على أرضية السيارة وإمساك قضبان النحاس.

وبالفعل علم الفريق 6 إناث و11 ذكور من الفئران قيادة السيارة على مسارات طولها حوالي 4 أمتار، لتلقي مكافأة من حلقات الفاكهة عندما يقودوا السيارة إلى نهاية الساحة.

ولم تقتصر أهداف الدراسة على قياس ذكاء الفئران فقط والذي اتضح أنه أعلى من الاعتقاد السابق، بل أراد الباحثون تحديد ما إذ كانت الفئران تشعر بالاسترخاء كما يحدث مع البشر عند قيادة السيارات.

وبعد قياس مستويات الكورتيزول وديهيدرو إيبوستيرون في أجسام الفئران، وجد الباحثون أن قيادة السيارات المصغرة تساعد بالفعل على استرخاء الفئران.

وتعتقد "كيلي لامبرت"، الباحثة في الدراسة الثورية ودكتورة علم النفس بجامعة ريتشموند، أن هذه النتائج تؤكد نظريتها السابقة، والتي تقترح أن الفئران تصبح أقل توتراً بعد إتقانها لمهمة صعبة، لأنها تكتسب نوعًا من الرضا من إتقان مهارة جديدة.

إذ وجد الباحثون أن الفئران التي تقود السيارة هي أقل توترًا، مقارنةً بالذين جلسوا في مقعد الراكب بسيارة يتم التحكم فيها عن بُعد.

وشرحت لامبرت أن قدرة الفئران على قيادة السيارات تدل على "المرونة العصبية" لأدمغتهم، وهي القدرة على الاستجابة بمرونة للتحديات الجديدة.

وقالت: "أعتقد أن الفئران أذكى مما يعتقده معظم الناس، وأن معظم الحيوانات أذكى مما نعتقد".

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