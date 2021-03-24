لأول مرة في تاريخ السعودية.. الرياض تحتضن انطلاق بطولة الطائرات اللاسلكية للسيدات

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة القادم 26 مارس أول بطولة في "الطائرات اللاسلكية للسيدات" بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم".

وكشف الاتحاد عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التدوين "تويتر"، بأن البطولة ستقام في موقع الرياضات اللاسلكية بنبان في العاصمة.

نعلن عن إطلاق أول بطولة للطائرات اللاسلكية للسيدات 😍



🔹 فئة الطائرات اللاسلكية المجنحة

🗓 الجمعة | 26 مارس 2021#اتحاد_الرياضات_اللاسلكية pic.twitter.com/O6azL3aGsY — اتحاد الرياضات اللاسلكية (@TAHAKOOM) March 22, 2021

وأشار الاتحاد إلى أن شروط المشاركة في البطولة:

التسجيل في موقع البطولة.

الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" التي أقرتها الجهات الرسمية.

وكان الاتحاد قد أقام يوم الجمعة الماضي 19 مارس بطولة السيارات اللاسلكية للسيدات بمشاركة 5 فرق.

توّج أمين عام #اتحاد_الرياضات_اللاسلكية أ. عبدالله حدادي المراكز الثلاثة الأولى لبطولة السيارات اللاسلكية للسيدات في يوم الجمعة الموافق 19 مارس والمقامة في موقع الرياضات اللاسلكية RC . pic.twitter.com/XeNaHLsW3W — اتحاد الرياضات اللاسلكية (@TAHAKOOM) March 21, 2021

وتوج الأمين العام للاتحاد عبدالله حدادي الفائزات بالمراكز الأولى، حيث حققت المركز الأول رهف علي آل منصور من فريق (القيادة)، وفي المركز الثاني سلطانة محمد الدوس من فريق (المتحدون)، وحلت بالمركز الثالث طيف مسعود آل خريجة من فريق (القيادة)، وسط مشاركة 19 متسابقة.

صور متنوعة من تحدي الساند دراق ضمن بطولة السيارات اللاسلكية للسيدات، والمقامة في موقع الرياضات اللاسلكية RC #اتحاد_الرياضات_اللاسلكية pic.twitter.com/aLUp02DlCp — اتحاد الرياضات اللاسلكية (@TAHAKOOM) March 20, 2021

يُذكر بأن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بعد والروبوت "تحكم"، يعني بتمكين الفتيات والسيدات في هذه الرياضات، ويستهدف لاستقطاب المزيد منهن واستكشاف وتعزيز مهاراتهن في الابتكار والإبداع والتنافس الرياضي.

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