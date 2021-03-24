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لأول مرة في تاريخ السعودية.. الرياض تحتضن انطلاق بطولة الطائرات اللاسلكية للسيدات

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 07:20
تعبيرية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة القادم 26 مارس أول بطولة في "الطائرات اللاسلكية للسيدات" بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم".

وكشف الاتحاد عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التدوين "تويتر"، بأن البطولة ستقام في موقع الرياضات اللاسلكية بنبان في العاصمة.

وأشار الاتحاد إلى أن شروط المشاركة في البطولة:

  • التسجيل في موقع البطولة.
  • الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" التي أقرتها الجهات الرسمية.

وكان الاتحاد قد أقام يوم الجمعة الماضي 19 مارس بطولة السيارات اللاسلكية للسيدات بمشاركة 5 فرق.

وتوج الأمين العام للاتحاد عبدالله حدادي الفائزات بالمراكز الأولى، حيث حققت المركز الأول رهف علي آل منصور من فريق (القيادة)، وفي المركز الثاني سلطانة محمد الدوس من فريق (المتحدون)، وحلت بالمركز الثالث طيف مسعود آل خريجة من فريق (القيادة)، وسط مشاركة 19 متسابقة.

 

يُذكر بأن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بعد والروبوت "تحكم"، يعني بتمكين الفتيات والسيدات في هذه الرياضات، ويستهدف لاستقطاب المزيد منهن واستكشاف وتعزيز مهاراتهن في الابتكار والإبداع والتنافس الرياضي.

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