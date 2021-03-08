لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. تزويد المجندات بفوط الدورة الشهرية

قررت القوات المسلحة البريطانية تزويد المجندات بالمواد الصحية لأول مرة بعد أن أشاد وزيرها بنهاية الوضع "المضحك" حيث اضطرت المجندات إلى تعبئة المستلزمات الخاصة بهن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان يُطلب من المجندات في السابق توفير المنتجات الصحية الخاصة بهن.

وأعلن وزير القوات المسلحة "جيمس هيبي" أن "صندوق المؤن" سيكون متاحًا الآن للعمليات، ويحتوي على منتجات صحية وملابس داخلية احتياطية، لمنح المجندات "راحة البال" في البيئات التي "ينفد فيها كل شيء".

وأضاف أن الصندوق لن يكون سوى حل مؤقت "طارئ" وتعمل القوة حاليًا على ضمان إمكانية طلب المواد الصحية مثل السدادات القطنية جنبًا إلى جنب مع المواد الغذائية عند تقديم طلبات المخزون.

وأضاف السيد "هيبي": "ليس من السهل أن تعتبر الدورة الشهرية حالة طارئة. أعني أنه يحدث كل 28 يومًا، لذا فهو ليس شيئًا غير متوقعًا، خاصة وأن النساء تشكلن 11% من أفراد القوات المسلحة.

وتعني هذه الخطوة أن مثل هذه العناصر ستكون متاحة الآن للجنديات بنفس الطريقة التي يتم بها توفير العناصر الأساسية مثل ورق التواليت وكريم الوقاية من أشعة الشمس.

وتابع: "بصفتي ضابط مشاة سابق، أتذكر فقط أنه تم تزويدي بالمناديل في الميدان لأمسح بها مؤخرتي، وقد تم تزويدي ببودرة القدم للتأكد من عدم إصابتي بقدم الرياضي، ويمكنني الحصول على طارد للحشرات في المناخات الاستوائية وغسول الاسمرار".

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