لأول مرة في مطاعم جنوب إفريقيا.. سلسلة مطاعم تطرح "بيتزا" بطعم "الحشيش"

قررت سلسلة مطاعم في جنوب إفريقيا الاستفادة من القرار الحكومي بتشريع استخدام مادة (الحشيش) وتوسيع قائمة طعامها عبر إتاحة (بيتزا بزيت الحشيشة).

وقالت مؤسِسة سلسلة "كولكاتشيو- Col'Cacchio " كينغا بارانوفسكا: "لطالما سعينا إلى أن نظهر حسًا ابتكاريًا من خلال قائمة طعامنا ونقدم لزبائننا الأوفياء أحدث الصيحات الصحية".

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وأشارت الى أن مطاعمها ستتيح لزبائنها تناول نوعين من البيتزا بزيت الحشيشة، إحداهما نباتية مع الكوسا وجبنة الفيتا في مقابل 125 راند (9 دولارات) والثانية بالدجاج والفلفل في مقابل 140 راند (10 دولارات).

وأضافت: "نحب دائمًا أن نكون سباقين ونحن فخورون للغاية بأننا أول مطعم في جنوب إفريقيا يطلق بيتزا بطعم الحشيشة".

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وأشارت الى أن الوجبات الجديدة سيتم توفيرها ابتداءً من 25 يونيو 2019 .

وأوضح مايك ساوندرز، مؤسس شركة زيت الحشيشة، المزودة لسلسلة المطاعم، في تصريحات للصحافة المحلية، أن هذه البيتزا لا تعطي المفاعيل عينها لتناول الحشيشة "لكن بعد الانتهاء من أكلها ستشعرون بالآثار المهدئة للزيت".

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وفي أيلول/سبتمبر، شرعت المحكمة الدستورية تناول الحشيشة للاستخدام الشخصي، في نهاية مسار قضائي طويل يثير جدلًا منذ سنوات في هذا البلد كما في سائر أنحاء العالم.

وفي نهاية أيار/مايو، قررت الحكومة تشريع استخدام زيت الحشيشة مع حصر الجرعة اليومية القصوى بـ20 ميليغرامًا للشخص الواحد.

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