لازمها كرافت.. حملة تلقى استحسان جمهور كرافت في الإمارات والسعودية على "تيك توك"

أعلنت شركة كرافت، العلامة الرائدة في مجال صناعة جبنة الشيدر في دول مجلس التعاون الخليجي والمملوكة لشركة "أرلا للأغذية" عن تعاونها مع منصة "تيك توك" لتوقد عشق جبنة الشيدر في قلوب عملائها وتجعل منها مكونًا أساسيًا في أطباقهم!

وأطلقت العلامة هاشتاق "لازمها كرافت" (Kraft It) ليكون شعار حملتها التي تهدف لجعل جبنة الشيدر مكونًا أساسيًا في كل وجبة، وتحويل هذا الطبق اليومي البسيط إلى تجربة طهي استثنائية وممتعة للعملاء.

وقالت آية فؤاد، مسؤولة الاستراتيجيات لدى شركة "أرلا" للأغذية: "مع الارتفاع غير المسبوق في الإقبال على منصات الإعلام الرقمية، أصبح من المهم الجمع بين وسائل الإعلام والمحتوى للترويج لعلامتنا والتواصل مع جمهورنا في كل مكان".

وتابعت: "وبالاستفادة من الخدمات المبتكرة ’The Shop‘ في منصة تيك توك للأعمال، تمكنّا من الانتقال إلى إنشاء محتوى مصمم للمنصات الرقمية بشكل عام خاص بالجيل الرقمي إلى محتوى أكثر تخصصًا وصلة بالمنصة، ونتيجة لذلك، نجحت حملتنا في ترك بصمة أوسع وتحقيق أداء أفضل وتقريبنا بشكل أكبر من جمهورنا المتزايد، ليصبحوا هم سفراء علامتنا".

وتعاونت كرافت عن كثب مع منصة "تيك توك" للأعمال لتحقيق أهداف الاتصالات التسويقية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وإعادة جبنة الشيدر إلى مائدة العملاء، والارتقاء بالعلامة إلى آفاق جديدة، فضلًا عن تغذية الملكات الإبداعية لعملائها.

ولتحقيق هذه الغاية، وظفت تيك توك للأعمال خدماتها الإبداعية "The Shop" لتطلق قناة "وجبات مع كرافت" (mealswithkraft@). وتضمنت الحملة ثلاثة مفاهيم، اندرجت تحت العنوان الرئيسي "لازمها كرافت"، وهدفت لتقديم عناصر ترفيهية وتعليمية وتفاعلية لتشجيع أعضاء مجتمع تيك توك على الانخراط في الحملة.

ولإثراء هذه الحملة والوصول إلى جمهور جديد، تعاونت كرافت مع ستة من صناع المحتوى على تيك توك، يمثلون بعضًا من أفضل خبراء الطعام في المنطقة، وهم عبد العزيز (@azlife.ae)، وليال هرموش تقي الدين (@geminibakes) ومحمد افرنجية (@mahmoud_efranjyeh) وكارين أوهانيسيان (@carensfoodworld)، وفود نينجا (@foodnnja)، ولونا ليز (@Luna.leez) لإنشاء محتوى أصلي وممتع يلقى صدى لدى مجتمع تيك توك.

وفي المحصلة، حققت حملة "لازمها كرافت" نجاحًا باهرًا على تيك توك، ولاقى المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام خدمات "The Shop " استحسان جمهور كرافت في الإمارات والسعودية، ونشر البهجة بين أعضاء مجتمع تيك توك.

وبلغ معدلات الإعجاب بهذه الحملة مستويات مذهلة وصلت إلى 95% (مقارنة بالحد الطبيعي البالغ 65%)، ووجد 60% من الجمهور بأن المحتوى أكثر متعة من غيره (مقارنة بالحد الطبيعي البالغ 34%)، وهو ما أوقد لديهم من جديد عشق جبنة الشيدر من كرافت ليبدؤوا بمشاركة وصفات شهية لتحضيرها. وكذلك، شعر 67% من الجمهور بأن كرافت تقدم لهم شيئًا مختلفًا وفريدًا مقارنة بالعلامات الأخرى المماثلة، حيث أشار 61% إلى أنهم يرغبون بالشراء من كرافت عوضًا عن العلامات الأخرى.

وقد أثبتت منصة تيك توك للأعمال من خلال هذه الحملة بأنها قادرة على تحقيق نتائج مذهلة لعلامة كرافت في الأوقات الصعبة، من خلال تقديم محتوى ممتع وأصلي ينشر البهجة بين المستخدمين.

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة