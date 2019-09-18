لاعبان يتعرضان للصعق بسبب البرق خلال مباراة كرة قدم.. الجمهور وثق اللحظة!

تعرض لاعبا كرة قدم لحادثة صادمة خلال تواجدهما في الملعب في دوري الجامعات في جامايكا، حيث تعرض اللاعبان للصعق بسبب البرق الذي ضرب الملعب خلال المباراة.

وفي فيديو انتشر بكثرة عن الحادثة وثقه واحد من الجمهور، يظهر اللاعبان خلال ركضهما ومن ثم تعرضهما للصعقه وسقوطهما على الأرض بعد اصابتهما، ليتوقف زملائهم في الفريقين عن اللعب محاولين انقاذهما، ونقلهما إلى المستشفى من أجل القيام بالإجراءات اللازمة.

وأعلن الحكم بعد نقل اللاعبان إلى المستشفى عن توقف المبارة في دقيقتها الـ 82، لحظة تعرضهما للإصابة، وكشفت بعد الصحف أنهما تلقيا العلاج اللازم، وخرج أحدهما من المستشفى بعد تحسن صحته، فيما يزال الثاني يرقد هناك ولا يستطيع تحريك الجزء الأيسر من جسده، إلا أنه ما زال يتلقى العلاج حتى تتحسن صحته.

ويعيش اللاعبون في الملعب عدد من الحوادث الصادمة والصعبة، مثل التعرض للصاعقة أو بعض الاعتداءات، بالإضافة لحالات الوفاة المفاجئة التي قد تصيب اللاعب، والتي تتسبب بوفاته على الفور، وانشرت عدد من الفيديوهات سابقًا تكشف عن وفاة لاعب في الملعب بشكل مفاجيء، كما قد يتعرضون لإصابات مُختلفة نتيجة الاحتكاك مع لاعب آخر أو الوقوع بشكل عنيف والتسبب بمشكلة صحية.

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