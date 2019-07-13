لا نشعر أننا ننتمي لهذه الأجساد.. توأمتان أمريكيتان يتحولان إلى رجال

دعمت توأمتان أمريكتيان بعضهما البعض في معركتهما لتحويل أنفسهم إلى رجال، حيث أنهما لا يشعران أن لديهما الهوية الصحيحة.

بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فأن الفتاتين شيا وكاسي أوبيلا ، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عامًا، من ولاية كاليفورنيا، يعانيان من اختلال في الهرمونات، وتحتم عليهما إجراء عملية تحويل الجنس وبعد نجاح العملية شارك الأخوة قصتهما حتي يحثا من لديهم نفس المشكلة على التحدث وأخذ قرار بهذا الشأن.

شكا التوأمان في هويتهما الجنسية عندما كانا في المرحلة الثانوية، وخلال حصة التربية الجنسية كانتا يخشيان من سن البلوغ بشدة، من حيث نمو أجسادهما وأنهما لا يشبهان النساء في شئ وفي البداية قبل التحدث عن مشكلتهما أعلنا عن أنفسهما كشواذ في عام 2013. تقول كاسي، " لم أشعر أنني فتاه ابداً، في ذلك الوقت ، لم أكن أعلم شئ عن التحول الجنسي، لكني أعرف أنني كنت مختلفًا".

وكانت أسرة التوأم تدعم قرار التحول الجنسي أفضل من يبقيا كالشواذ وبالفعل بدءاً جراحة إزالة الثديين وتناول أدوية الهرمونات التي تأخذ وقتًا طويلًا حتي تؤتي ثمارها وفي ذلك الوقت كانا التوأمان في غاية الاحباط. ولكن بعد ذلك اصبح الأمر يتطور للأفضل والان التوأمان يحاولان تصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع عن التحول الجنسي.