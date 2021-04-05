لا يصلح لذوي القلوب الضعيفة.. دبي تدخل موسوعة "غينيس" بمسبح على الطابق الـ77

دخلت مدينة دبي الإماراتية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بمسبح فندق Address Beach Resort باعتباره أعلى مسبح في العالم، إذ يقع في الطابق 77 من الفندق والمنتجع على ارتفاع 965 قدمًا.

ويمنح المسبح الذي يبلغ طوله 75 مترًا ومساحته 660 مترًا مربعًا، زائريه إطلالة رائعة على آفاق دانة الدنيا دبي.

ويُعد المسبح هو الأحدث والأكثر روعة في سلسلة مسابح عالمية مثيرة للإعجاب، وأحدها كان من المقرر بناؤه على سطح ناطحة سحاب في لندن بناء على اقتراح عام 2019، وكان من المخطط أن يتمتع بإطلالة 360 درجة على أبرز معالم عاصمة الضباب، وبارتفاع 55 طابقًا.

وفي سنغافورة، يمكن العثور على أطول مسبح لامتناهٍ مرتفع في العالم في فندق مارينا باي ساندز وهو بحجم 3 حمامات سباحة أولمبية.