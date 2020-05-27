لتلبية متطلبات السلامة في وجه "كورونا".. امرأة ترتدي السروال الداخلي عوضًا عن الكمامة في أوكرانيا

فوجئ موظفو مكتب بريد في العاصمة الأوكرانية كييف بامرأة تخلع سروالها الداخلي وترتديه كـ"كمامة" بعد أن رفضوا التعامل معها قبل اتباع اجراءات السلامة العامة التي تفرض على المراجعين ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والدوائر الحكومية.

وحسب مقطع الفيديو المصوّر عبر كاميرا المراقبة الموجودة داخل مكتب "نوفايا بوتشتا"، فقد قامت المرأة بخلع سروالها الداخلي واستخدامه ككمامة بعدما طالبها الموظفون بضرورة ارتداء واق للوجه.

وانتقد أحد الموظفين المرأة عندما دخلت المكتب بدون كمامة وردًا على ذلك خلعت المرأة سروالها ثم سروالها الداخلي وارتدته على وجهها ثم تابعت حل شؤونها التي أتت من أجلها.

يذكر أن أوكرانيا فرضت إجراءات تقييدية جديدة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، والتي شملت الاضطرار إلى حمل بطاقة الهوية وارتداء كمامة في جميع الأماكن العامة.

وبموجب القواعد الجديدة، يشمل "المكان العام" جزءًا من أي مبنى يمكن للجمهور الوصول إليه - بما في ذلك المتاجر والأسواق ومترو الأنفاق والحدائق والملاعب ووسائل النقل العام.

كما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني "دنيس شميهال" الأسبوع الماضي أن الحكومة الأوكرانية وافقت على قرار يقضي بتمديد إجراءات الحجر الصحي المطبقة في البلاد حتى 22 يونيو.

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