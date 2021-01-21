لعشاق التمييز في السعودية.. طرح لوحة سيارات بشعار أنيق مقابل 800 ريال

أعلن مجلس الوزراء السعودي إضافة فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها خاصة لعشاق ومحبي التمييز.

ويحمل البند الجديد اسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، والذي سيكون لديك الخيار لاستبدال الشعار بخيارات متعددة منها شعار الرؤية وغيرها سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

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ويتم تصنيع لوحات تسجيل السيارات في السعودية من قبل الشركة الألمانية "أوتش أ غ" (بالألمانية: Utsch AG)، وتتكون اللوحات من ثلاثة حروف وأربعة أرقام عربية، وتحول الحروف العربية إلى الأبجدية اللاتينية والأرقام إلى الأرقام العربية الغربية، وفي أقصى اليمين تحتوي اللوحة على شعار السعودية وأسفل الشعار تكتب كلمة السعودية وKSA.

لوحات التسجيل السابقة

بدأ استخدام اللوحات الحالية بدايةً من عام 2006. أما اللوحات السابقة بدأ استخدامها في المملكة العربية السعودية منذ عام 1955 والتي احتوت على أرقام واسم المدينة التي صدرت فيها هذه اللوحة.

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