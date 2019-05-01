لعنة الموت تطارد العارضين البرازيليين.. موديل برازيلية تلقى حتفها غرقًا

في حادثة مأساوية، لقيت عارضة أزياء برازيلية مصرعها أثناء محاولتها انقاذ كلبيها من الغرق.

ونقلًا عن مواقع إخبارية محلية، فقد كانت عارضة الأزياء "كارولينا بيتينكورت" (37 عامًا) في رحلة بحرية برفقة زوجها "خورخي سيستيني" وكلبيها على متن قارب بالقرب من جزيرة إليابيلا بولاية سان باولو، حين ضربت عاصفة قاربهم فقذفت رياح وأمواج العاصفة الكلبين في مياه المحيط.

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وأوضحت المواقع أن "كارولينا" سارعت للقفز الى البحر لإنقاذهما، لكنها لم تستطع التغلب على أمواج المحيط القوية، التي سحبتها إلى الأعماق ما دفع زوجها للقفز إلى الماء لكنه فشل في إنقاذها.

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وقال والد "كارولينا" إنها لم تقذف بنفسها في المحيط وراء كلبيهما لكن الموج أسقطها وهو على خلاف ما أكده زوج المتوفية الذي كان بصحبتها على القارب.

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يذكر أن كارولينا تزوجت من "خورخي" في يناير 2019.

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وفاة تاليس سوريس

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وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من وفاة عارض الأزياء البرازيلي "تاليس سوريس" خلال عرض أقيم ضمن أسبوع الموضة في ساو باولو.

وأثارت وفاة "تاليس" التساؤلات حول أسبابها الفعلية، لا سيّما أن القيّمين على الحدث لفتوا إلى أنّه تعرّض لوعكة صحية خلال العرض، من دون توضيح أسباب الوفاة.

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الترجيحات صبّت باتجاه احتمال أن يكون العارض مصاباً بمرض الصرع، لا سيّما أنه شوهد لحظة وقوعه وهو يخرج مادة بيضاء من فمه، غير أنّ شقيقته عارضة الأزياء "غابرييل غوميز" نفت للصحافة البرازيلية أن يكون شقيقها قد عانى من مشاكل صحية، مؤكدة أنه كان يحرص على الخضوع لفحوص طبية بشكل منتظم، ولا يملك في سجلّه الصحي أي تأكيد من معاناته بنوبات صرع.

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وقالت إنّها تحدّثت معه ووالدتهما من طريق الفيديو قبل العرض وكان بصحة جيدة ويأكل جزرة: "نحن مصدومون مما حصل، كان بصحة جيدة، يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ويمارس الرياضة يوميًا منها صفوف خاصة بالرشاقة واليوغا".

المحزن أنّ عائلة "تاليس" كانت تشاهد مباشرة العرض وعندما لم تلحظ مروره على المنصة اتصلت لتسأل عن السبب، فقيل لها إنه أصيب بوعكة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى، لتتلقى خبر وفاته بعد لحظات من المنظمين.

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