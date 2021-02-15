لقاح لا سلكي.. طبيب لبناني يثير السخرية بسبب كيفية تلقيه الحقنة

أطلق مستشفى رفيق الحريري الجامعي صباح أمس الأحد، 14 فبراير 2021، حملة التلقيح الأولى ضد وباء "كورونا" للعاملين في مجال الرعاية الصحية في مركز لقاح كوفيد-19 الذي تم تأهيله وتجهيزه بهبة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت الكوادر الطبية من خلالها مرحلة توزيع اللقاح التي بدأت بتلقي رئيس قسم العناية الطبية في المستشفى الدكتور محمود حسون والممثل القدير صلاح تيزاني "أبو سليم"، باعتباره أول شخص يتلقى لقاح كورونا عن فئة المعمرين في لبنان.

هذا هو لبنان الذي نعرف ..لبنان الحب..لبنان الذي نحب ..لبنان الذي يجب ان يكون...وليس لبنان"أكلة الجبنة"، تجار الطوائف والمذاهب وتبادل المنافع.

انها صورة التقطها مصور صحفي من مستشفى الحريري لممرضة مححبة تعطي لقاح الكورونا لإحدى الراهبات بكل تواضع ومحبة.

لبنان المحبة هو المنتصر pic.twitter.com/Kdnw9KMNCY — asaad (@asaad_sab) February 14, 2021

ومن بين هذه المقاطع، أثار مقطع فيديو لرئيس دائرة الجراحة النسائية في مستشفى رفيق الحريري د.ربيع شاهين خلال تلقيه اللقاح.

والملفت في الفيديو، بحسب الناشطين، أن الممرضة التي قامت بتطعيم شاهين لم تضغط على الإبرة لإدخال الجرعة إلى جسد الأخير، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى السخرية وإلى التشكيك بعملية التطعيم.

وكان من بين التعليقات المضحكة، تعليق لصفحة على "إنستغرام" جاء فيه: "رئيس الجسم الطبي بمستشفى الحريري تلقى اللقاح من دون ان تقوم الممرضة بضغط الحقنة... انجاز جديد يمكن ان يضاف الى سجل حمد حسن الحافل بالمسخرة و يساهم بايصال لبنان الى العالمية عبر لقاح wireless..".

وإزاء ذلك، أوضح شاهين في تسجيل صوتي أنّ الفيديو المتداول جاء بعد عملية تلقي اللقاح الفعلية، والمقطع المصور كان للذكرى ولإظهار تلقيه اللقاح بعدما تم أخذ صور فوتوغرافية له خلال تلك العملية.

وأكد شاهين أنه تلقى اللقاح فعلًا، والهدف من المقطع المصور كان بهدف تشجيع الناس، لكن الخطأ كان في تصويره.

وزير الصحة يعطي اللقاح لممرضة في مستشفى رفيق الحريري (فيديو)

وزير الصحة الدكتور حمد حسن يعطي اللقاح لاحد الممرضات في قسم الكورونا في مستشفى رفيق الحريري pic.twitter.com/5AITcDVtur — sonya ayoub (@NismaAyoub2) February 14, 2021

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن وهو يعطي اللقاح المضاد لإحدى الممرضات العاملات في قسم "كورونا" بمستشفى رفيق الحريري.

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