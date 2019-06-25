للتخلص من ألمه.. الرجل الشجرة يطلب بتر يديه (صور)

أكد البنغالي "أبو باجندر" المعروف بـ"الرجل الشجرة" رغبته بتخفيف ألمه الذي لا يطاق بسبب الثآليل الضخمة المنتشرة على جلده على شكل قشرة الأشجار عبر بتر يديه.

وقال لوكالة "أبو باجندر" البالغ من العمر 28 عامًا: "لم يعد بامكاني تحمل الألم، لم أستطع النوم ليلًا، طلبت من الاطباء بتر يدي حتى أستطيع على الاقل الحصول على بعض الراحة".

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وكان "أبو باجندر" قد خضع لـ25 عملية جراحية منذ العام 2016 لأستئصال هذه الثآليل من يديه ورجليه في مستشفى دكا الطبي الجامعي.

وكان الأطباء على وشك إعلان نجاح العلاج المعطى للرجل قبل أن تدفع انتكاسة مفاجئة "باجندر" لترك المستشفى في أيار/مايو من دون إعلام الطاقم الطبي.

لكن أعيد إدخاله في كانون الثاني/يناير إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي مع ظهور ثآليل جديدة باتت تغطي كامل يدي هذا ورجليه.

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ودعمت والدته "أمينة بيبي" نداء "أبو باجندر"، وقالت للصحفيين: "على الاقل سيتخلص من الالم، إنها حالة جهنمية".

ويعاني "باجندر" من متلازمة وراثية نادرة تُعرف بـ"متلازمة الرجل الشجرة"، وكان يريد أن يسافر لتلقي علاج أفضل في الخارج لكنه لا يملك الاموال الكافية.

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وقالت رئيسة قسم الجراحات التجميلية في مستشفى دكا الطبي الجامعي، سامنتا لال سين، أن مجموعة من الأطباء سيبحثون في حالة باجندر، فيما تعهدت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة واجد بتغطية تكاليف علاج "باجندر" بعدما حظيت حالته بتعاطف البلاد برمتها.

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