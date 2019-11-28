للحد من وصمة العار التي يعانوا منها.. تدشين أول بنك في العالم للحيوانات المنوية لمصابي الإيدز

قبل أيام من الاحتفال باليوم العالمي للإيدز الذي يتم إحياؤه في الأول من ديسمبر (كانون الأول) دشنت نيوزيلندا أول بنك في العالم للحيوانات المنوية بفيروس نقص المناعة المكتسب "إتش أي في - HIV".

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تبرع 3 أشخاص من مناطق مختلفة في نيوزيلندا للبنك في اليوم الأول من تدشينه. وهؤلاء الأشخاص يتناولون علاجًا للفيروس بصورة منتظمة مما يعني أن كمية الفيروس في دمائهم منخفضة إلى درجة لا يمكن اكتشافها.

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ورغم أن هذا لا يعني أن فيروس نقص المناعة البشرية قد تم علاجه تماماً، فإنه يعني أن الشخص لا يمكن أن ينقل الفيروس لآخرين.

وكان أحد المتبرعين للبنك، ويدعى داميان رول نيل، قد تم تشخيص إصابته بالإيدز عام 1999 لكنه لم ينقل الفيروس إلى آخرين منذ أن بدأ بالعلاج قبل 18 عامًا.

وقال "نيل" إنه خلال العقدين الماضيين، كان يعاني كثيرًا من وصمة لإصابته بفيروس الإيدز، سواء في العمل أو في حياته الشخصية، مضيفًا: "لدي الكثير من الأصدقاء الذين يعيشون أيضًا مع فيروس الإيدز وينجبون أطفالًا. أريد أن أوضح للعالم أن الحياة لا تتوقف بعد تشخيص المرض وأن أساعد في إزالة وصمة العار المتصلة به".

ومن جهته، قال الدكتور مارك توماس، وهو طبيب أمراض معدية وأستاذ مشارك في جامعة أوكلاند: "يمكن أن تؤدي وصمة العار إلى عدم تعاطي الأدوية بانتظام، مما يؤدي إلى علاج أقل فعالية للفيروس، كما أن الخوف من وصمة العار والتمييز يمكن أن يمنع الأشخاص المعرضين للخطر من إجراء الاختبارات التي تكشف عن إصابتهم بالفيروس".

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