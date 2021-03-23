للعام الثاني على التوالي.. البيت الأبيض يلغي فعالية "دحرجة عيد الفصح"

قررت السيدة الأولى إلغاء فعالية دحرجة بيض عيد الفصح في البيت الأبيض للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس "كورونا" المُستجد.

وتم الإعلان عن الخبر يوم الجمعة من قبل "مايكل لاروزا"، المتحدث باسم السيدة الأولى "جيل بايدن"، الذي حث الأمريكيين على التطعيم ضد COVID-19 ووعد بأن إدارة الرئيس "جو بايدن" سترسل آلاف البيض التذكاري الخشبي إلى مواقع التطعيم والمستشفيات المحلية.

وقال "لاروزا" في بيان لـ USA TODAY: "بسبب الوباء الذي يعصف في العالم، ولسوء الحظ لن يتم عقد عيد الفصح السنوي في البيت الأبيض، ويأمل بايدن في مواصلة هذا التقليد في عام 2022".

ويصادف عيد الفصح 4 أبريل من هذا العام؛ وعادة ما يقام الحدث في اليوم التالي.

وتابع: "نحث الجميع في عيد الفصح هذا على الاستمرار في ارتداء الكمامات والمشاركة في التباعد الاجتماعي والحصول على اللقاح عندما يكون مناسبًا لك".

وجاء تلميح إلى أن الحدث قد تم إيقافه في رسالة بريد إلكتروني في وقت سابق يوم الجمعة من جمعية البيت الأبيض التاريخية تعلن توفر "عرض شامل للأحداث والأنشطة عبر الإنترنت للاحتفال بتقاليد فصل الربيع للبيت الأبيض Egg Roll."

يذكر أن أرنب عيد الفصح في البيت الأبيض ظهر آخر مرة في عام 2019 ، مع الرئيس آنذاك "دونالد ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب".

وتجذب فعالية دحرجة بيض عيد الفصح، التي يستضيفها الرئيس والسيدة الأولى، آلاف الأطفال وأولياء أمورهم، وتمت إقامتها لأول مرة منذ عام 1878، وعادة ما يتم عقدها في الخامس من شهر أبريل في الحديقة الجنوبية.

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