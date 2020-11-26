لمحاربة فقر الدورة الشهرية.. اسكتلندا أول دولة في العالم توفر مستلزمات الحيض مجانًا

أقر المشرعون الاسكتلنديون بالإجماع تشريعًا سيجعل "منتجات الدورة الشهرية" متاحة مجانًا لأي شخص يحتاج إليها - وهي خطوة تقول الزعيمة "نيكول ستورجون" إنها تجعل من اسكتلندا أول دولة في العالم تفعل ذلك.

ووافق المشرعون في البرلمان الاسكتلندي بالإجماع على مشروع قانون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء يطالب السلطات المحلية بتوفير حرية الوصول إلى مواد مثل السدادات القطنية والفوط الصحية.

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وقامت "مونيكا لينون"، المشرعة من حزب العمال المعارض، بحملة ضد "فقر الدورة الشهرية" - عندما لا يستطيع الشخص الذي يحتاج إلى المنتجات الصحية تحمل تكاليفها - منذ عام 2016، ووصفت التشريع بأنه "عملي وتقدمي" ، خاصة خلال جائحة فيروس "كورونا".

وقالت "لينون": "الدورة الشهرية لا تتوقف بسبب الأوبئة والعمل على تحسين الوصول إلى السدادات القطنية والفوط والمواد القابلة لإعادة الاستخدام الأساسية لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتابعت: "فيما يتعلق بمسألة كرامة فترة الحيض، أنا فخور للغاية بأن اسكتلندا تقود الطريق وقد تحركنا بخطى سريعة في فترة زمنية قصيرة".

وتم تمرير مشروع القانون الخاص بها في تصويت 121-0 بعد أن نال دعم الحكومة الاسكتلندية وأحزاب المعارضة الأخرى في المجلس التشريعي في إدنبرة.

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وغردت الوزيرة الأولى الاسكتلندية "نيكولا ستورجون" بأنها فخورة بالتصويت لصالح التشريع "الرائد" ووصفته بأنه "سياسة مهمة للنساء والفتيات".

وبموجب مشروع القانون، يجب على الحكومة الاسكتلندية اتخاذ تدابير للسماح لأي شخص يحتاج منتجات الحيض الحصول عليها مجانًا، ويجب على المدارس والجامعات إتاحة المنتجات مجانًا في حماماتهم.

وتمول الحكومة الاسكتلندية بالفعل منتجات الحيض المجانية في المدارس والجامعات، لكن مشروع القانون يجعلها مطلبًا قانونيًا.

وأشادت وزيرة المجتمعات المحلية، أيلين كامبل من الحزب الوطني الاسكتلندي، بإقرار التشريع باعتباره "لحظة مهمة للمساواة بين الجنسين".

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