لمحاربة فقر الدورة الشهرية.. نيوزيلندا توفر مستلزمات الحيض مجانًا في المدارس

أعلنت الحكومة النيوزيلندية إن جميع المدارس في البلاد ستقدم منتجات صحية مجانية للطالبات خلال فترة الدورة الشهرية ابتداءً من يونيو.

وتهدف هذه المبادرة الى مكافحة فقر الدورة الشهرية والتي تعتبر توسعًا لبرنامج تجريبي تم إطلاقه العام الماضي.

في إعلانهما، قالت رئيسة الوزراء "جاسيندا أرديرن" ووزير التعليم المساعد "جان تينيتي" إن البرنامج مفتوح لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وقالت "أرديرن" إن تقديم منتجات مجانية خلال فترة الحيض في المدارس هو إحدى الطرق التي يمكن للحكومة أن تساعد بها في معالجة الفقر، وزيادة الالتحاق بالمدارس ودعم رفاهية الطلاب.

وقالت: "يجب ألا تفوت الفتيات تعليمهم بسبب شيء يعتبر جزءًا طبيعيًا من حياة نصف السكان".

وأضافت: "تعد إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق نتائج تعليمية صحية ونشطة للأطفال والشباب جزءًا مهمًا من استراتيجية الحكومة للشباب والرفاهية."

وستعمل وزارة التربية والتعليم مع الموردين لبدء طرح مرحلي للبرنامج، مع إتاحة منتجات الحيض اعتبارًا من يونيو للمدارس التي تختار الاشتراك بحلول مارس.

وبحسب ما ورد سيكلف المشروع حكومة نيوزيلندا حوالي 18 مليون دولار حتى عام 2024.

وكانت منتجات الحيض المجانية متاحة لحوالي 3200 طالب منذ منتصف العام الماضي، كجزء من برنامج تجريبي شمل 15 مدرسة في منطقة وايكاتو.

وقال المسؤولون إن ردود الفعل الإيجابية من المدارس المشاركة والطلاب شجعتهم على توسيع البرنامج.

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة

