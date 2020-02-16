لمواجهة الـ"كورونا" بالروح الإيجابية.. مصابون وأطباء يرقصون داخل الحجر الصحي

عادة يُصاب الناس بالذعر حين يسمعون اسم فيروس الـ"كورونا المُستجد" وذلك بعد أن أودى بحياة أكثر من 1700 شخص في الصين وتمدد إلى حوالي ثلاثين بلدًا آخرها مصر.

لكن عددا من المصابين في الصين ظهروا وهم يؤدون رقصة جماعية إلى جانب الأطباء، في جو لا يخلو من المرح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالات أنباء عالمية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المصابين يرقصون بشكل جماعي داخل قاعة لعزل حاملي الفيروس في مستشفى صيني بمدينة ووهان، بؤرة المرض.

ورغم انشغال الأطباء بمعالجة المصابين، حرصوا على المشاركة في رقصة الإيغور التقليدية وهم يرتدون بذلات واقية وأقنعة (ماسكات) على الوجه، كما وفرت إدارة المستشفيات مكبرات صوت للمصابين، حتى يؤدوا الرقصة، لأن الأمر يحقق فائدتين، فهو يعين المرضى على حفظ اللياقة، كما يشيع روحًا إيجابية بين الموجودين في المكان.

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وتحظى الرقصات الجماعية بشعبية واسعة في كثير من مناطق الصين، وتؤدى غالبًا في حدائق أو أماكن عامة، لكن التجمع في الخارج لم يعد سهلًا بعد ظهور الوباء وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المشاركين في الرقصة من المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، ولم تتدهور صحتهم من جراء الفيروس القاتل.