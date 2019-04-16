لم يتمكن من دفع ثمن وجبته... فرهن ابنته للمطعم!

أقدم أب على ترك ابنته كرهينة لأحد المطاعم الواقعة في إقليم غوانغدونغ الصيني حين وجد نفسه غير قادر على دفع فاتورة المطعم بأكملها حتى يستطيع أن يجلب النقود لهم في اليوم التالي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر مطلعة بأن الأب ترك ابنته كرهينة للمطعم لأنه لا يملك ثمن الوجبة التي تناولها ويقدر ثمنها بـ6 يوان.

وحاول العاملون توقيف الأب الذي خرج مسرعًا من المطعم، بينما كانت ابنته تحاول اللحاق به وهي في حالة من البكاء الشديد، ولكن لم يتمكنوا حيث أنه اختفى سريعًا عن الأنظار.

وقالت الصحيفة أن تصرف الأب المريب جعل العاملين يشكون أن يكون الرجل قد اختطف الطفلة، حيث أنه من المستبعد أن يقدم أب حقيقي على هذا الفعل، وهذا ما دفعهم إلى ابلاغ الشرطة بالواقعة.

وبعد مرور ساعات، حضر الأب بعد استطاعته تدبير المبلغ المالي البسيط، لكنه فوجئ بوجود الشرطة التي قام عناصرها بتوبيخه لكن دون اللجوء لعمل اجراء رسمي.

وقال أصحاب المطعم إنهم حاولوا أن يهدئوا روع الطفلة الصغيرة.

وذكر الأب أنه ذهب لإحضار المال على متن دراجة كهربائية، واضطر إلى الانتظار بينما يتم شحنها، وأكد أن ذلك فقط هو ما جعله يترك ابنته لعدة ساعات.

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في حين قال الضابط "هوانغ تشن يو" من شرطة منطقة شونده أن الرجل أصر على أنه لا يتخلى عن ابنته وأنه كان يحاول فقط الحصول على بعض المال.

وأضاف الضابط: "لكن الأمر استغرق وقتًا طويلًا للعودة إلى المطعم لأن بطارية دراجته النارية نفدت وكان عليه الانتظار حتى يشحنها".

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