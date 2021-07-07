ليبدو كنجوم BTS.. شاب بريطاني يخضع لـ18 عملية تجميل

خضع صانع محتوى بريطاني، يُعرّف نفسه على أنه كوري، لـ 18 عملية تجميلية ليبدو كأعضاء فرقة الـ"كيه بوب" الكورية BTS.

وشارك المشهور "أولي لندن" مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي رحلة تغيير شكله من شاب بريطاني أشقر الى شاب كوري بعينين ضيقتين.

وتعرض "أولي لندن" لانتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسلوب حياته وخضوعه لعمليات جراحية مكثفة، لكن هذا لم يمنعه من إجراء المزيد من عمليا التجميل ليبدو مثل عضو BTS بارك جيمين.

وقال: "إنني أتعاطف مع المجتمع الكوري. ربما سيقبلونني أكثر الآن لأن لدي مظهرًا مشابهًا لهم".

وفقًا للتقارير، خضع "أولي لندن" بالفعل لـ 18 عملية تجميل في سعيها ليبدو كوري ومثل "بارك جيمين" على وجه الخصوص.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "مرحبا شباب! أخيرًا أنا كوري. أنا أعرّف على أنني كوري - هذه فقط ثقافتي، هذا هو بلدي الأم، وهذا بالضبط ما أبدو عليه الآن. أنا سعيد للغاية لأنني أكملت مظهري، أجريت للتو عملية رفع الحاجب أيضًا".

وتابع: "لقد حوصرت في الجسد الخطأ ... لكن أخيرًا، أنا كوري - يمكنني أن أكون على طبيعتي".

وأردف يقول: "أنا متأكد من أنه سيكون فخورًا لأنني أبدو مثله تمامًا الآن. لدي أخيرًا عيون جيمين الكورية وهما جميلتان جدًا، أنا سعيد جدًا بمظهري الجديد ولا يمكنني الانتظار لرؤية النتائج النهائية عندما ينخفض كل التورم".