ما حقيقة إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس "كورونا"؟

تداولت صفحات إخبارية عربية أنباء إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس "كورونا" المُستجد لتتوالى التساؤلات ما إذا كان النبأ صحيح أم إشاعة.

وأشارت صفحات إخبارية عربية الى أن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع "فيسبوك" نشر بيانًا مفصلًا حول إصابة الأسد وزوجته وذكرت تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وجاء في البيان: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس، علمًا أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وتابع البيان: "الرئيس الأسد والسيدة أسماء، إذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفايروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".

واختتم البيان بالقول: "ويوجّه الرئيس الأسد والسيدة أسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفايروس والتخفيف من آثاره على المصابين به".

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