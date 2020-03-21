ما حقيقة قيام "سارة الودعاني" بعمل سحر لزوجها؟!

كشف الصحافي أبو طلال الحمراني معلومات صادمة حول توجه إحدى مشهورات لسناب شات لخاطفة الدمام "مريم" من أجل القيام بسحر تربط به زوجها، وقال الحمراني في عدد من التغريدات: ""مريم" تملك زبائن مثقفين ومشاهير ومن بينهم مشهوره بالسناب عثر على صورة زوجها لدى "مريم" حيث سبق أن طلبت منها أن تقوم بعمل "ربط" له ليسهل التحكم به!! للأمانه ضيعت بإسمها رغم أنه ذكر لي، لو اتذكر كان لمحت راح أرجع أسأل!!".

كما أضاف في تغريدة أخرى قائلًا: "الوكاد مشهورة السناب من أهل الشرقية حيث أكد "منصور" بأنها على تواصل دائم مع"مريم" وزياراتها متكرر"، واستطرد: "سويت إتصالاتي للتأكد من إسم المشهورة مع أني لاأتابعها أبدا لكن بعد البحث طلعت معروفة جدا، وأعتذر ماراح أذكر إسمها لكن أكيذ بعد مايتم التحقيق معها الإسبوع القادم ستقوم بمهاجمتي "يقولون لسانها طويل" يارب سترك".

وأردف عبر تغريدة جديدة: "تذكرت معلومة المشهورة نست صورة زوجها عند "مريم" لأنها واثقه فيها وكذلك السحر تستخدمة لجذب الناس وتحصينها "استغفر الله" من العين، أغبى شي أسمعه في حياتي!! توبي ياملعونه".

ليبدأ بعدها الجمهور بالتخمين حول هوية هذه المشهورة فيما توقع الكثير أن تكون السعودية سارة الودعاني، وانهال الجمهور بالتغريد حول الأمر، ولكثرة الاتهامات خرجت الودعاني عن صمتها مُطالبة الصحافي أبو طلال بتوضيح الحقيقة ليؤكد انها ليست المقصودة ويرد عليها قائلًا: "لا محشومة اختي سارة إنتي مالك أي علاقة بالموضوع".